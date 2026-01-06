管理錦囊／接班傳承 要建立「韌性循環」

在後全球化與環境變遷的雙重壓力下，台灣傳統中小企業正處於一個關鍵的轉折點。許多經營者感嘆，當初創業與興業時能「游刃有餘」，但在面對接班傳承時卻顯得「連滾帶爬」。這種焦慮源於傳統仰賴「師傅經驗」的模式，已難以應對瞬息萬變的外部衝擊與碳中和挑戰。

真正的接班成功，不在於守住舊帳冊，而在於如何善用政府與法人資源，引進「AI 賦能」與「系統韌性」，將企業進化為具備共生能力的在地生態參與者。

根據《商業研究期刊》的研究指出，從系統韌性觀點，中小企業在轉型中常落入「效率陷阱」，僅將環境永續與資源管理視為單純的「降成本」手段。然而，當企業進入接班階段，面對原物料波動與人才斷層時，這種單一邏輯會顯得極其脆弱。

新一代接班團隊需要的，是將AI視為拚效率、拚品質、拚彈性的「基本功」。傳統中小企業應積極對接法人研發成果，將過去難以傳承的「師傅感官經驗」數位化。例如，研發法人協助在地中小企業透過機聯網與感測器蒐集數據，進行即時監控與優化，甚至導入 AI調模系統將時間縮短50% 以上。這種數位賦能不僅縮短了開發時程，更有效降低接班初期對特定高階人力的過度依賴。

研究進一步提出，系統韌性存在於商業行為、社會價值與生態系統三者交匯的圓心。對於接班人而言，學會「借力使力」，結合政府政策與法人資源，是建立長期護城河的關鍵策略：

商業行為的「AI試製化」：接班人可善用政府開放的「AI試製線」（如扣件、模具、表面處理等場域）。藉由法人提供的試製環境與高端設備，企業在開發高附加價值產品時能預先驗證，並透過實作培訓將員工培養成轉型的關鍵種子，經營長期的「韌性資產」。

社會價值的「數位共生」：以表面處理產業為例，是傳統產業產品價值的「最後一哩路」。接班人可善用法人開發的智慧製造管理系統或AI助理（AI Agent），讓員工以自然語言即可自動生成報表。這種低門檻的工具導入，不僅能減少經驗斷層，更能在供應鏈間建立起「生命共同體」的認同感。

生態資本的「循環轉型」：將ESG與循環經濟視為興業的第二曲線。透過「資源價值化」（如：水、能源與材料的回收再利用）與低碳製程技術，企業能確保在碳稅制度下依然保有競爭力。這不僅是為了節能，更是建立起獨立於不穩定市場之外的「韌性循環」。

接班傳承的陣痛期，需要數位工具來降低管理門檻。透過政府與法人單位，協助導入數位孿生、智慧監控或自走巡檢等技術，新任經營者能精確掌握營運數據，讓管理透明化、科學化。

更重要的是，新時代的品牌價值源於「真實感」。接班人不需要維持前輩完美強悍的形象，反而可以在推動AI智慧製造與永續轉型的過程中，誠懇地與市場溝通轉型的反思與成果。這種以科技支撐的誠實，能更有效地轉化為品牌忠誠度與市場商機。

企業接班的成功標竿，不在於守住那本舊有的獲利地圖，而在於能否為組織注入一套具備自我修復能力的「韌性循環」。透過建構在地化的生態系與善用各界輔導資源，企業能將接班的衝擊轉化為進化的動力。

（作者是國立屏東大學國際經營與貿易學系助理教授）