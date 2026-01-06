古書今贏／選對領袖 帶領團隊前行

有個遊戲叫「捉領袖」，主持人從數十位參與者中挑出三名「觀察人」，由監督者帶出場外；再從室內參與者中挑出一名當「領袖」。領袖必須在觀察人進入室內前，做出拍手、拍腿、抓耳朵等任意動作，其他人員則必須跟著領袖做出同樣的動作。

第一位觀察人入場後，必須從眾人中找出誰是帶頭者，才能回到座位，再由主持人重新指定新的領袖帶著大家做動作，這時第二位觀察人就會被帶進室內，繼續捉領袖的任務；若是在三分鐘內找不出，觀察人都只能站在一邊繼續觀察，不能出聲相助下一位觀察人。

遊戲中擔任領袖的人，反應快速切換動作，而且要保持冷靜，以免被觀察人揪出；追隨的群眾，必須保持專心，不能死盯著領袖，以免洩漏天機，甚至有時要動作誇張，故意吸引觀察者注意，目的在於掩護領袖不曝光。

剛開始的時候，觀察者很容易眼花撩亂、目眩神迷，如果能夠注意動作切換的時間點，就能從「漣漪」找到真正的源頭；就算一時找不出，跳脫到場外重新觀察時，或能眼睛一亮，發現真正的帶頭者。有趣的是，整個過程，還是會出現漫不經心的人，記錯誰是領袖，讓整個遊戲充滿緊張和搞笑。

組織領導者分身乏術的時候，也需要找出一名領袖分憂解勞，但是領袖（幕僚長）和主管畢竟不同：主管大抵承擔單一部門單一事務，領袖必須清楚組織目標且能引導達標。

在《諸葛亮．前出師表》中，諸葛亮即是一名優質幕僚長，當他率軍出征前，為了不耽誤正事，向後主劉禪分析群臣特質，並提出派任建言，摘要如下：

「侍中、侍郎郭攸之、費禕、董允等，此皆良實，志慮忠純，事無大小，悉以諮之施行，必能裨補闕漏。將軍向寵，性行淑均，曉暢軍事，營中之事，悉以諮之，必能使行陣和睦，優劣得所。」

由此可見，擔任領袖的大主管，不只要具備「誠信無私、舉止莊重、態度親和、專業奉獻」，還能清楚識別組織中關鍵者的能力和適任位置，才能一起輕鬆跑步。

當兩位能力相當的人同時出現，如何拔擢「真正的領袖」，又不會傷了左右手，常讓經營者為難；關鍵不在候選者表現多亮眼，而在誰最能讓組織運作更順暢。

《岳鄂王文集》中，岳飛向宋高宗提到自己曾經有過兩匹良馬，食量大卻不隨便，當披上鞍甲奔馳，剛開始速度不快，跑了百里才奮力飛奔，從早上到黃昏，還能再跑兩百里，卸下鞍甲好像沒事，精力旺盛不逞強。

現在騎的馬，不挑食也吃不多，還沒拉穩韁繩，就興奮跳躍，快跑才百里路，力氣已經用盡，流汗喘氣好像累斃，這是因為吃得少容易自滿，愛逞強力氣容易用盡造成。

經營者想從「躍躍欲試」的候選人中，挑出千里良馬，可以觀察三點：

第一、面對上司、同事、部屬是否不卑不亢，不急功好利，勇於任事樂於共享。

第二、知人善任分層負責，運籌帷幄不著痕跡，並且懂得消弭衝突，促進愉悅的氛圍。

第三、對事沉穩冷靜，善於觀察分析，找出問題關鍵，率眾突圍走出迷途。

好的領袖作風低調，眾人的目光照樣聚焦，眼神指令一動，蘊含默契能帶動節奏，影響力如同漣漪向四周擴散。

（作者是易群企管資深顧問）