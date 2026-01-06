市場觀察室／超商四大轉型 迎戰三大考驗

在台灣，每走幾步路就能遇到一家便利超商（下稱超商），那熟悉的燈光與自動門的叮咚聲早已超越單純的零售店鋪，被網友戲稱為「被耽誤的科技公司」、「全台最大連鎖餐廳」，甚至是「地表最強雜工」的聚集地。這些稱號生動地描繪出超商在台灣社會中的多重角色與強大功能。

儘管成就斐然，但台灣超商產業已步入成熟期，面臨著前所未有的挑戰。這些壓力不僅來自內部，也源於外部環境的劇烈變遷。

當前浮現的三大核心挑戰。首先是市場已高度飽和。極高的門市密度，意味著每一條街、每一個路口都可能是品牌廝殺的戰場。業者為守住營收，甚至不惜在對街開店競爭，導致單店獲利空間被壓縮。

其次為人力結構出現缺口。台灣社會的少子化與高齡化趨勢，對高度依賴人力的零售業造成衝擊。缺工問題日益嚴峻，尤其大夜班人力短缺，已成為許多加盟主難以承受的經營痛點。

第三，營運成本上揚。不攀升的店面租金與人力薪資，持續侵蝕著超商的利潤。如何在成本與服務品質之間取得平衡，是所有業者共同的課題。

面對飽和市場的挑戰，台灣超商正積極透過四大轉型策略，重塑其商業模式與社會角色，尋求下一波成長動能。

趨勢一：跨界融合，打造「體驗式」複合空間

為了突破單店坪效的天花板，超商正從「販售商品」轉向「經營空間與體驗」。策略核心是透過異業結盟，打造複合式店型，以滿足顧客一站式購足的需求，並藉此增加停留時間與客單價。兩大龍頭的策略各異：7-ELEVEN憑藉集團資源優勢，採「通路品牌」複合模式，整合星巴克、康是美、Mister Donut等品牌開設大型商場；全家則靈活地與外部夥伴結盟，發展出結合大樹藥局、天和鮮物、自助洗衣服務的「店中店」模式。

趨勢二：數位轉型，建構「會員制」生活生態圈

在實體通路之外，數位戰場已成為兵家必爭之地。超商透過功能強大的App，建構了龐大的會員系統，如7-ELEVEN的「OPEN POINT」與全家的會員APP，會員數均已突破千萬。其策略是整合自有支付、點數經濟、電商平台與跨界合作，打造一個線上線下融合（OMO）的閉環生態圈。

趨勢三：科技賦能，邁向「自動化」與「智慧化」

為應對嚴峻的人力短缺，科技成為提升營運效率的關鍵解方。各大超商正積極導入智慧化設備以減輕店員負擔，例如「AI訂貨系統」能預測銷量、減少作業時間；自助結帳機則分擔了收銀壓力。更前瞻的探索是無人商店，已為未來零售業應對勞動力挑戰，提供了可能的終極藍圖。

趨勢四：擁抱變遷，回應「高齡化」與「永續」浪潮

面對「高齡化」，超商扮演雙重角色：一方面作為「服務提供者」，開發健康餐食、與藥局合作，甚至參考日本經驗，探索送餐、居家照護等服務；另一方面作為「雇主」，積極招募中高齡員工，透過彈性工時、友善輔具與職務再設計，創造共融的職場環境。在「永續發展」方面，業者透過即期品折扣機制減少剩食，並大力推廣循環杯系統、設置智慧回收機，將門市轉化為推動綠色生活的社區節點。

（作者是國立高雄師範大學事業經營系教授）