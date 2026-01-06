快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

共同持續推動社會住宅政策 內政部長劉世芳拜會新北市長侯友宜

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長劉世芳率國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、國土管理署長吳欣修及地政司長林家正等拜會新北市政府，市府由市長侯友宜親自出席接待。圖／內政部
內政部長劉世芳率國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、國土管理署長吳欣修及地政司長林家正等拜會新北市政府，市府由市長侯友宜親自出席接待。圖／內政部

內政部劉世芳表示，社會住宅是中央與地方共同責任，政府持續透過「百萬戶租屋家庭支持計畫」回應年輕世代與租屋弱勢需求，新北市已完工及興辦中的社會住宅規模持續擴大，中央與地方攜手朝3.5萬戶政策目標穩健邁進。

劉世芳率國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、國土管理署長吳欣修及地政司長林家正等拜會新北市政府，市府由市長侯友宜親自出席接待。內政部表示，在新北市既有及新完工的社會住宅戶數已達1萬560戶，其中市府已完工50處共7,015戶，另有10處1,268戶興建中；中央興辦部分，已完工8處3,545戶，興建中28處8,192戶，另有市府及中央已決標、待開工案件13處3,063戶，預計至2032年新北市社會住宅完工總數將逾2.3萬戶。

劉世芳指出，新北市配合中央提升社會住宅用地供給精進措施，在塭仔圳市地重劃區採分年期開發方式，並與其他11處整體開發區共同推動，落實整體開發時，直轄市應留設5%土地作為社會住宅興建使用；經盤點，11處開發面積共1,013.5公頃，預估未來尚可再興建約9,000餘戶社會住宅。加計目前新北市已興建及規劃中的社會住宅數量，整體規模已達1.1萬餘戶。

劉世芳補充，有關侯友宜市長關切的板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等重要都市計畫與變更案件等重大建設議題，內政部未來也會持續與新北市合作推動，以發展地方及強化社宅推動力度。

劉世芳讚許，新北市在包租代管政策推動上成效顯著，有效契約數達2萬5,030戶為全國之冠，加計租金補貼核定戶數13.8萬戶，成功透過多元住宅供給與實質補貼，善用轄內空餘屋，除務實減輕民眾居住與經濟負擔外，亦有效避免興建住宅所帶來的碳排放量。

花敬群提及，當前社宅直接興建除面臨人力短缺及建材成本上升等挑戰外，土地開發及整體興建成本控管亦為重要課題。也建議市府從財務自償及長期營運穩定角度出發，包括適時調整直接興建、包租代管及租金補貼等三軌住宅政策，並搭配大眾運輸導向型發展（TOD）、整體區域規劃等多元配套機制，與中央研議從財務自償角度，建構具財務平衡性與永續性的社宅政策。

侯友宜表示，新北市一向配合中央制定的「多元興辦、包租代管、租金補貼」等社宅三軌政策，與中央攜手合作持續推動，亦期盼社宅整體政策方向能更明確，包括整體開發區社宅用地留設比例、財源配套機制及租金補貼政策穩定性，以利地方政府依循推動，確保政策長期可行，同時並指示市府團隊繼續擴大租屋公共支持量能。

社會住宅 租金補貼 劉世芳 侯友宜 內政部

延伸閱讀

參觀社會住宅 蔡英文：相信中央政府會持續推動社宅政策

捷運南北線敗部復活 新北先推中和公館線年中送交通部審議

黃國昌提籃白拚到最大再合 侯友宜這樣回應了

總預算卡關影響TPASS搭乘？ 侯友宜稱新北已編11億元民眾別擔心

相關新聞

這種年薪買房「利率低成數高」 比300萬以上還好

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近一年整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，平均核貸成數則從73.6%降至7...

星宇航空迎新機：張國煒說今年14架新機加入心情沉重啊！

星宇（2646）航空全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親駕返台，星宇航空今年將有14架新機加...

台北市A辦市場2026展望： 租戶談判優勢提升 市場邁向中立平衡

2026年商業地產，仲量聯行預期2026年台北市A級辦公室新供給，核心商業區將釋出約2.4萬坪、南港商業區釋出3.5萬坪...

房仲撐住！北市公會三理由：今年房市倒吃甘蔗

新的一年來到，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城6日表示，由於北市府即將與輝達（NVIDIA）簽約，預期新年度將正式展開輝...

老屋占比攀升推升市區新屋需求 台中北區換屋動能浮現

台中舊市區老屋占比持續攀高，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台中市中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.5...

蝦皮購物推出全站不限店免運無限次 「蝦皮VIP」訂閱制服務登場

蝦皮購物宣布，2026年推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠（有消費門檻限制）， 月費59元的「蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。