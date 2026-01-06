共同持續推動社會住宅政策 內政部長劉世芳拜會新北市長侯友宜

內政部長劉世芳表示，社會住宅是中央與地方共同責任，政府持續透過「百萬戶租屋家庭支持計畫」回應年輕世代與租屋弱勢需求，新北市已完工及興辦中的社會住宅規模持續擴大，中央與地方攜手朝3.5萬戶政策目標穩健邁進。

劉世芳率國家住宅及都市更新中心董事長花敬群、國土管理署長吳欣修及地政司長林家正等拜會新北市政府，市府由市長侯友宜親自出席接待。內政部表示，在新北市既有及新完工的社會住宅戶數已達1萬560戶，其中市府已完工50處共7,015戶，另有10處1,268戶興建中；中央興辦部分，已完工8處3,545戶，興建中28處8,192戶，另有市府及中央已決標、待開工案件13處3,063戶，預計至2032年新北市社會住宅完工總數將逾2.3萬戶。

劉世芳指出，新北市配合中央提升社會住宅用地供給精進措施，在塭仔圳市地重劃區採分年期開發方式，並與其他11處整體開發區共同推動，落實整體開發時，直轄市應留設5%土地作為社會住宅興建使用；經盤點，11處開發面積共1,013.5公頃，預估未來尚可再興建約9,000餘戶社會住宅。加計目前新北市已興建及規劃中的社會住宅數量，整體規模已達1.1萬餘戶。

劉世芳補充，有關侯友宜市長關切的板橋浮洲、新店F單元、擴大三重、擴大五股、新店寶高智慧產業園區，以及土城、永和行政園區等重要都市計畫與變更案件等重大建設議題，內政部未來也會持續與新北市合作推動，以發展地方及強化社宅推動力度。

劉世芳讚許，新北市在包租代管政策推動上成效顯著，有效契約數達2萬5,030戶為全國之冠，加計租金補貼核定戶數13.8萬戶，成功透過多元住宅供給與實質補貼，善用轄內空餘屋，除務實減輕民眾居住與經濟負擔外，亦有效避免興建住宅所帶來的碳排放量。

花敬群提及，當前社宅直接興建除面臨人力短缺及建材成本上升等挑戰外，土地開發及整體興建成本控管亦為重要課題。也建議市府從財務自償及長期營運穩定角度出發，包括適時調整直接興建、包租代管及租金補貼等三軌住宅政策，並搭配大眾運輸導向型發展（TOD）、整體區域規劃等多元配套機制，與中央研議從財務自償角度，建構具財務平衡性與永續性的社宅政策。

侯友宜表示，新北市一向配合中央制定的「多元興辦、包租代管、租金補貼」等社宅三軌政策，與中央攜手合作持續推動，亦期盼社宅整體政策方向能更明確，包括整體開發區社宅用地留設比例、財源配套機制及租金補貼政策穩定性，以利地方政府依循推動，確保政策長期可行，同時並指示市府團隊繼續擴大租屋公共支持量能。