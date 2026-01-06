快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
仲量聯行今舉行2026年商業不動產展望，包括專案開發管理部主管江佳芬 (左一)、商用不動產部主管游淑芬 (左二)、設施物業管理部主管莊景涵 (左三)、台灣董事總經理侯文信 (左四)、估價部主管張竣傑 (右三)、投資部主管吳瑤華 (右三)、策略顧問部主管林育聖 (右二)、陳佩琪 (右一)參加。圖／仲量聯行提供
2026年商業地產，仲量聯行預期2026年台北市A級辦公室新供給，核心商業區將釋出約2.4萬坪、南港商業區釋出3.5萬坪。核心商業區的市場主導權將逐漸從出租方轉移至承租方，使承租方談判優勢提升。

2025年，台北核心商業區新增約3.4萬坪供給，其中出租與房東自用合計已去化近1.9萬坪，吸納率達55%，而南港商業區2025年迎來5.7萬坪大量新供給，為核心商業區新供給的1.7倍，但出租與房東自用合計僅1.8萬坪，吸納率僅31%，形成「供過於求」的現象。仲量聯行分析，南港作為新興商業區，雖具發展潛力，但市場動力仍在蓄勢待發，未來需更多時間與策略以促進新供給去化。

展望2026年，仲量聯行商業不動產部副總經理游淑芬表示，台北市A級辦公室新供給核心商業區將釋出約2.4萬坪，使租戶獲得更多選擇權與談判籌碼。

她表示，企業空間策略正持續演變。混合辦公模式普及，使企業在規劃辦公據點時更關注彈性租約與共享設施，帶動租賃型態自傳統長租逐步轉向靈活、多元的嶄新格局。

資本市場方面，根據仲量聯行統計，2025全年商用不動產與土地交易總額達新台幣3237億元，較去年減少約21%。其中科技與半導體產業持續購置自用廠房、廠辦及策略據點，以因應全球供應鏈重組與產能擴張需求，成為支撐市場交易的主要動能。

以產業別觀察，科技業占整體成交金額約37%，穩居市場最大買方。其中，約七成資金投入廠房、兩成用於廠辦、一成布局物流倉儲。   開發商則以約29%的成交占比居次，投資標的同樣以廠房為主，把握市場調整期逢低收購優質資產，以創造中長期增值空間。相較之下，傳產業、物流業與壽險業等傳統買方占比明顯下滑，仲量聯行分析，除信用管制與關稅政策影響外，利率環境走升亦進一步壓抑壽險業投資動能。

展望未來，高價自用型交易仍將是市場主流，部分企業亦積極布局菲律賓、日本等具稅務誘因的海外市場。隨著產業轉型加速，零售物流、生技與再生能源等新興領域，將為下一波商用不動產需求奠定基礎。

資本市場 壽險業 台北 布局

台北市A辦市場2026展望： 租戶談判優勢提升 市場邁向中立平衡

