響應賴總統企業加薪…營造業優等生皇昌宣布加薪5%、平均月薪7.6萬起

響應總統賴清德企業加薪，皇昌（2543）營造董事長江程金6日宣布集團全部本國逾1,200位員工加薪5%，加薪後集團平均月薪超過7.6萬元（薪資尚未包括證照加級、加班以及三節獎金），成為營造業連五年、平均每年加薪逾5%的營造業優等生。

繼2025年加薪7.8%後，2026年一開春，皇昌營造宣布支持政府企業加薪，拍板本國逾1,200位員工全部加薪5%，並自2026年1月1日生效。

這也是皇昌營造自2021年以來、連續第五年為員工加薪，總計已為員工加薪逾25%，平均每位員工每月「全薪」從2021年5.5萬元左右，大幅提高至超過7.6萬元，堪稱營造業的模範生。

在皇昌營造高薪照顧員工之下，集團2025年員工淨增加230位優秀人力。

近年來，面臨通貨膨脹及大缺工的浪潮，加上少子化與AI科技業盛行的多重夾擊下，營造工程人才缺口加大；皇昌營造執行長林明照表示，由於營建環境需要長時間磨練，且營造業需要極高專業性人才，惟願意進入行業的年輕人愈來愈少，為吸引優秀人才，皇昌願意給予高薪。

另外，林明照指出，今年在響應總統賴清德企業加薪號召，皇昌營造決定2026年1月1日起、全體本國逾1,200位員工加薪5%，證照加級、加班以及三節獎金另計，不僅照顧員工，更希望持續吸引優秀人才加入團隊。