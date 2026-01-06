卜蜂去年獲利可望創新高 董事長力拚2026年表現能跟2025年一樣好

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高；2026年積極調整營運內容，卜蜂搶攻美食通路商機六星便當打入台積電（2330）等員工餐廳，不賺錢的業務會盡量縮減，力拚2026年獲利能跟2025年一樣好。

鄭武樾說，「感謝老天幫忙」卜蜂2025年的獲利表現比預期還好，2025年前三季稅後純益為23.4億元，每股稅後純益為7.94元，2026年要再突破壓力蠻大的，卜蜂一定會把任何機會，爭取市場商機，推升獲利向上攀升。

至於各種肉品價格，鄭武樾全球仍有許多豬隻傳染疾病問題，讓豬肉進口數量減少，政府及全民也都很支持國內的豬農，有助於國內肉品價格表現穩健，2026年推估每公斤豬肉價格約85元。雞肉的價格變化比較推估雞肉價格維持在每公斤32.5-33元之間。

多角化經營，卜蜂旗下成立新事業部，跨足餐飲通路，近兩年快速成長，包含六星炸雞、六星便當，目前主要以中部地區市場為主，未來不排除在中部開設自助餐店；目前六星便當已經打入台積電、美光等員工餐廳，六星炸雞通路約有7-8家店，六星便當也有約10家，打入多家高科技公司員工餐廳，卜蜂等於開拓新的自有通路，將是卜蜂未來另一成長動能。