快訊

神隱4年屢被爆失智！77歲葉啟田露面 認了「這部位」出問題

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

卜蜂去年獲利可望創新高 董事長力拚2026年表現能跟2025年一樣好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
卜蜂董事長鄭武樾力拚2026年獲利能跟2025年一樣好。記者黃淑惠／攝影
卜蜂董事長鄭武樾力拚2026年獲利能跟2025年一樣好。記者黃淑惠／攝影

卜蜂（1215）董事長鄭武樾指出，2025年全年度獲利可望再創歷年新高；2026年積極調整營運內容，卜蜂搶攻美食通路商機六星便當打入台積電（2330）等員工餐廳，不賺錢的業務會盡量縮減，力拚2026年獲利能跟2025年一樣好。

鄭武樾說，「感謝老天幫忙」卜蜂2025年的獲利表現比預期還好，2025年前三季稅後純益為23.4億元，每股稅後純益為7.94元，2026年要再突破壓力蠻大的，卜蜂一定會把任何機會，爭取市場商機，推升獲利向上攀升。

至於各種肉品價格，鄭武樾全球仍有許多豬隻傳染疾病問題，讓豬肉進口數量減少，政府及全民也都很支持國內的豬農，有助於國內肉品價格表現穩健，2026年推估每公斤豬肉價格約85元。雞肉的價格變化比較推估雞肉價格維持在每公斤32.5-33元之間。

多角化經營，卜蜂旗下成立新事業部，跨足餐飲通路，近兩年快速成長，包含六星炸雞、六星便當，目前主要以中部地區市場為主，未來不排除在中部開設自助餐店；目前六星便當已經打入台積電、美光等員工餐廳，六星炸雞通路約有7-8家店，六星便當也有約10家，打入多家高科技公司員工餐廳，卜蜂等於開拓新的自有通路，將是卜蜂未來另一成長動能。

卜蜂 台積電 董事長

延伸閱讀

台積電再創新天價！黃暐瀚：赴美設廠時就說了 相信魏哲家

台積電（2330）領軍飆台股…0050狂吸散戶！網不留情酸：00981A也是

新竹肉品市場推動國產羊肉溯源管理 執行成效獲評鑑特優殊榮

卜蜂去年營運創新高 董座鄭武樾：今年仍要成長

相關新聞

這種年薪買房「利率低成數高」 比300萬以上還好

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近一年整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，平均核貸成數則從73.6%降至7...

星宇航空迎新機：張國煒說今年14架新機加入心情沉重啊！

星宇（2646）航空全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親駕返台，星宇航空今年將有14架新機加...

台北市A辦市場2026展望： 租戶談判優勢提升 市場邁向中立平衡

2026年商業地產，仲量聯行預期2026年台北市A級辦公室新供給，核心商業區將釋出約2.4萬坪、南港商業區釋出3.5萬坪...

房仲撐住！北市公會三理由：今年房市倒吃甘蔗

新的一年來到，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城6日表示，由於北市府即將與輝達（NVIDIA）簽約，預期新年度將正式展開輝...

老屋占比攀升推升市區新屋需求 台中北區換屋動能浮現

台中舊市區老屋占比持續攀高，根據內政部不動產資訊平台資料顯示，台中市中區老屋占比達74.93%，西區與北區分別為65.5...

蝦皮購物推出全站不限店免運無限次 「蝦皮VIP」訂閱制服務登場

蝦皮購物宣布，2026年推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠（有消費門檻限制）， 月費59元的「蝦...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。