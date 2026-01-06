商總關懷偏鄉弱勢 攜全聯、新竹物流送愛心食物箱

快訊

中央社／ 台北6日電

為減輕經濟弱勢家庭在農曆年節期間的生活負擔，全國商業總會理事長許舒博在連續4年發起「偏鄉愛心食物箱」計畫後，今年再度攜手企業夥伴，整合零售、公益與物流資源，將年節物資送往台灣各地偏鄉，希望在歲末寒冬給予清寒家庭與學童實質支持。

商總今天透過新聞稿表示，今年計畫持續深化企業共好合作，由全聯福利中心負責物資整合，憑藉採購量能與品牌優勢，提供內容多元、份量充足的生活與食品物資，兼顧實用性與品質；全聯佩樺圓夢社會福利基金會負責整體資源統籌與志工動員，從前期物資盤點到中期裝箱作業，皆由企業志工投入第一線執行，確保物資順利準備與發放。

在物流配送方面，商總指出，偏鄉地區地緣分散、交通不便，物流成為援助行動能否落實的關鍵。中華民國汽車路線貨運公會全聯會理事長李鈺祥持續響應春節送暖行動，派遣新竹物流專業團隊，克服地理與交通限制，在歲末將愛心食物箱精準送到偏鄉學童與弱勢家庭手中。

許舒博表示，「所為仁者必心懷天下」，感謝企業與公益夥伴的支持與認購，共同關注偏鄉學童在生活與學習上的需求。他也強調，未來將持續透過企業分工合作與資源整合，讓愛心行動長期延續，陪伴孩子安心成長，並為社會累積更多正向力量。

