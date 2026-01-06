特力屋首度跨平台合作 攜手全家導入居家安裝服務搶攻年前商機

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（左３）、全家便利商店副營運長李建興（右３）宣布合作啟動。特力提供
特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄（左３）、全家便利商店副營運長李建興（右３）宣布合作啟動。特力提供

特力屋（7867）6日宣布與全家（5903）展開策略合作，精選居家熱銷明星商品及專業服務進軍「全家行動購及FamiPort預購雙平台」，這是特力屋首次將居家商品專業安裝服務導入外部平台，將一口氣特力屋目前65家門市的服務能量，擴展至全台超過 4,400 家全家便利商店，結合便利商店高頻流量與專業安裝服務，打造「一站式」居家解決方案，搶攻農曆春節前除舊布新商機。

在零售市場競爭激烈、消費者需求多元的背景下，特力屋與全家的合作，展現零售業跨界整合的趨勢與潛力，透過便利商店的高頻接觸與行動購平台的數位優勢，結合居家裝修與修繕的專業服務，雙方不僅創造新的消費場景，更為居家產業注入創新動能。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示，此次合作不僅是商品上架，更是實現多元通路延伸服務，未來也計畫將持續探索更多跨產業合作機會，攜手不同領域夥伴。此次合作對特力屋來說，可結合「流量轉化+服務延伸」，將「專業服務」及「特力屋管家」服務落實至更多消費者，滿足小宅家庭、單身族、樂齡長輩及租屋族等對居家裝修大小事需求。對全家來說，則是商品線的延伸，補足便利商店原本較少的居家裝修類商品，提供消費者更多元選擇，創造共贏的新零售生態。

全家便利商店商品本部本部長李慶賢表示，雙方合作主打「免跑賣場、線上預購、多元選品」，於FamiPort型錄預購及電商平台「全家行動購」上架近20款居家換新升級優質商品，期待在農曆年前一舉打響「服務煥新一鍵到家」。

隨著農曆年前消費者家中除舊布新需求進入高峰，特力屋攜手全家齊攻年前居家煥新升級商機，全家FamiPort型錄預購推出「萬元有找居家微整形煥新提案」。消費者僅需到附近全家預購下單，即可免去奔波賣場比價、額外尋找水電師傅的繁瑣過程，一次解決施工與售後安排。

