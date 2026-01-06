運研所驗證「AI Go」交通代理人 一站式查詢、叫車服務上線

交通部運輸研究所（運研所）推動跨域公共運輸資訊整合，導入雲端大語言模型（LLM）進行交通AI代理人技術驗證，2025年已成功驗證「AI Go」服務，可透過自然語言即時查詢跨域公共運輸資訊，並完成計程車自動化預約，做為未來交通一站式服務的重要技術基礎。

運研所指出，現行運輸資訊分散於各式平台與App，民眾常須切換多個介面查詢與預約，對高齡者、城際與觀光旅客尤顯不便。AI Go透過自然語言互動，免除下載與學習多個App的門檻，有助縮小數位落差。

在公共運輸資訊查詢方面，AI Go採用Google Gemini技術，使用者只需輸入起訖點，即可由模型解析語意並整合API，回傳公車等動靜態資訊；在計程車預約上，則結合Microsoft Azure OpenAI，透過自然語言自動判讀上車地點、目的地與聯絡方式，完成叫車流程，補足公共運輸「最後一哩」需求。

運研所同步規劃多元場域推廣應用。偏鄉地區可串接「幸福巴士」，簡化查詢與預約流程，協助高齡族群使用；都會區將輔導六都地方政府擴大導入，強化公共運輸與計程車整合服務；航空場站方面，規劃與機場合作，於航班抵達後即時提供聯外交通與叫車資訊，提升轉乘效率與旅客體驗。

運研所表示，AI Go有助提升TPASS定期票使用效益，並呼應交通部AI施政方向，未來將持續與中央及地方交通主管機關合作，深化跨域整合與多元應用，逐步打造「交通一站式AI Agent」服務。