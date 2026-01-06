房仲撐住！北市公會三理由：今年房市倒吃甘蔗

新的一年來到，台北市不動產仲介公會理事長蘇金城6日表示，由於北市府即將與輝達（NVIDIA）簽約，預期新年度將正式展開輝達宅元年，輝達宅概念區都值得注意，整年度房屋交易量也可望回穩，房仲業者可望否極泰來。

根據台北市地政局的統計，2025年12月份台北市建物買賣移轉棟數呈現小龍擺尾之勢，交易量達到2,331棟，與11月比較起來，大幅成長33%，這是2025年一整年當中少見的跳躍式增長。

累計去年1月到12月，台北市整年度的買賣移轉棟數為2.31萬棟，跟2024年2.99萬棟比較，仍然出現22%的負成長，是2016年來，近9年來最差的數字。

蘇金城表示，2025年12月因處年底傳統旺季，又有遞延性的買盤出籠，加上預售交屋潮三重力道匯集，將交易量大大往上推升，才能出現如此亮麗的增長。只是一個月的交易振作撐不起一整年的低迷與冷清，整年度房屋交易棟數還是衰退超過兩成，確實是房仲業者很難熬的一年。

展望2026年，蘇金城對於台北市房市交易量轉趨樂觀，主要有三個理由。

首先，是輝達宅元年效應。台北市政府預計農曆年前跟輝達簽訂T17、T18地上權使用合約，由於AI是目前全球最夯的顯學，輝達在北士科設立海外總部，其意義及價值更是無與倫比。

因此，衍生出來的輝達宅市場價值一定比先前在各地開花的台積宅還高一等，除了北投士林科技園區之外，石牌、天母、陽明山等都算得上是輝達宅概念區。

其次，是股市上3萬點之財富效應。

台股一跨過年就跳過3萬點，台積電及AI相關個股都漲翻天，這種財富效應在去年還並不明顯，但是目前已幾近100兆元的市值，在今年只要有些許比例資金轉移到房市，都會是一股不容小覷的動能。

尤其這些股市資金科技含金量特別高，其移動大致會跟著科技聚落走，輝達宅以及概念區也必然受惠。

第三是選舉年及新青安2.0效應。

今年是九合一選舉年，特別是縣市首長的席次，攸關2028總統大選的前哨戰，因此在爭取選票前提下必然會有政策牛肉釋出，目前鐵板一塊的信用管制可望會鬆動，何況新青安2.0的名詞也都出現了，說不定還會有預期不到的建設利多，這些都將會是有利於房市買氣及信心回穩的支撐力量。

蘇金城表示，2026年台北市房屋交易量保守看至少會有一成的成長率，可望回復到2.5~2.6萬棟的交易水準，雖然還是屬低檔交易量，但已算是否極泰來，希望房仲同業都能固守專業及服務品質，市場將會越來越好，有望呈現倒吃甘蔗的態勢。