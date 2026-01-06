蝦皮購物推出全站不限店免運無限次 「蝦皮VIP」訂閱制服務登場

蝦皮購物宣布，2026年推出「蝦皮全站大免運」活動，全站不限店家皆享免運無限次優惠（有消費門檻限制）， 月費59元的「蝦皮 VIP」訂閱服務上次，重度網購族最低消費0元起可享更低門檻的免運優惠。針對VIP除了物流優惠全面升級，每月促銷檔期再提供專屬加碼券，也將結合品牌推出VIP限定優惠，讓用戶從購物到生活消費一次到位。

蝦皮購物表示，「免運」始終是影響消費者購買決策的關鍵因素。根據BOXFUL電商物流發布的《2025台灣電商物流白皮書》指出，「免運費」仍是消費者主流期待的服務之一。蝦皮平台內部數據顯示，超過七成用戶表示是否免運將直接影響購買意願。

「蝦皮全站大免運」整合多元物流服務，依不同配送方式提供彈性的免運門檻，讓用戶可依自身購物需求自由選擇最合適的取貨方式。蝦皮店到店服務平日消費滿199元即可享免運無限次，周三與周六免運日消費滿149元即可享免運。每月活動日加碼，1月11日與1月18日兩天限時推出消費滿99元即可享免運無限次的專屬優惠。選擇蝦皮店到店隔日到貨服務，單筆訂單滿349元可享免運，蝦皮店到店環保無包裝方案則提供滿99元免運無限次的選項；使用店到家宅配服務，消費滿490元起同樣免運無限次。

對於網購頻率更高的消費者，蝦皮購物推出「蝦皮 VIP」訂閱制服務，以更低門檻、更多樣的免運優惠回饋長期支持平台的忠實用戶。依不同配送方式，最低消費滿0元起即可享免運無限次；全站店家以蝦皮店到店、蝦皮店到店-隔日到貨、蝦皮店到店-環保無包裝方式配送，享49元起免運無限次；選擇蝦皮店到家或新竹物流宅配，則滿299元即可享免運無限次。蝦皮直營選擇蝦皮店到店－當日到貨方案，即享受0門檻無限次免運，會員還可每日領取直營商品九折券（無低消限制，最高折50元）。並針對蝦皮VIP訂閱用戶祭出專屬客服優先通道，VIP專屬驚喜優惠，以最超值的優惠回饋忠實用戶。