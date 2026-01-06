美時心血管藥 VAZKEPA 星國核准上市 取得東南亞首張藥證

美時（1795）6日宣布，該公司的VAZKEPA（Icosapent Ethyl）已獲新加坡衛生科學局核准上市，首度進入東南亞市場，達成重要里程碑。

VAZKEPA為首款由純活性成分icosapent ethyl（一種高度純化的EPA）組成的處方藥物，用於降低高風險族群的心血管疾病發生率。

新加坡衛生科學局已核准VAZKEPA®作為輔助用藥，與病患最大耐受劑量之statin 合併治療，用於降低心血管疾病風險。適用對象為已接受statin治療、且屬高心血管風險之成人患者，其三酸甘油脂濃度偏高（≥150 mg/dL），並已確診心血管疾病，或為糖尿病患者且合併兩項以上心血管疾病風險因子。

美時表示，該公司與Amarin Corporation plc為長期的獨家授權夥伴，很高興VAZKEPA首度獲得東南亞市場的核准，將為許多病患提供這項新穎的治療選擇。

根據統計，2024 年新加坡約每三起死亡病例中，即有一起與心血管疾病（包括心臟病或中風）有關；平均每日約有 22 人死於心血管疾病。此外，根據2024年最新公布的《國家人口健康調查》，新加坡約三分之一的民眾患有高血脂及／或高血壓。

美時總經理Petar Vazharov表示，很高興 VAZKEPA在新加坡順利取得核准，進一步深化美時與Amarin的合作。這項重要的進展顯示出美時長期以來致力於為病患引進創新療法，滿足其醫療需求。同時，也展現出美時在亞洲主要市場累積的商業化能力，能有效且儘早地提供病患新的治療選擇。