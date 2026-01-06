2025房市去投機化 專家：今年暴漲難再現、快速獲利成為過去式

去年台灣房市進入「去泡沫、去投機」的一年，針對今年房市發展，房市專家陳傑鳴表示，全台房市與過去幾年最大的變化，不僅僅只有價格出現下跌，而是出現「量能急縮、炒作盤全面退場」的低迷格局，市場結構已與過去十多年大不相同。

陳傑鳴表示，過去幾年房價齊漲的狀況出現明顯改變，2025 年開始出現下跌的區域，房價修正最明顯的，多集中在過去漲幅過快、投資比重高的地區，包括部分重劃區、外圍蛋殼區與供給量大的新興推案區，尤其是缺乏就業支撐、交通題材已反映完畢的地段，成交量明顯萎縮，價格出現 5%～10% ，甚至10%~20%的回檔並不罕見。

相對來看，雙北核心蛋黃區、捷運成熟生活圈，以及具備科技產業與就業人口支撐的區域，就成為今年最為抗跌的區塊，如部分科技園區周邊，價格雖然鬆動，但跌幅有限，更多呈現「不漲但也不大跌」的盤整格局。

至於2026年房市發展，陳傑鳴表示，由於短期內「量縮」仍是主旋律，加上央行信用管制仍存、房貸審核嚴格與民眾對未來經濟的不確定感，都讓購屋決策時間拉長，預期今年上半年交易量仍難以快速回溫，價格則在經濟與股市仍穩的狀況下，全面性大跌的機率不高，但局部修正、個案讓利仍會持續，市場將更偏向「買方市場」。

陳傑鳴表示，目前房市想要真正回穩，關鍵在於限貸舒緩與央行信用管制鬆綁。若銀行不動產放款比率能進一步明確下降，加上台灣經濟與產業投資持續擴張，房市有機會在今年下半年逐步築底。但要再見到過去那種「閉眼買就賺」的暴漲行情，機率已經相當低。

陳傑鳴指出，2025年後的房市，炒作盤幾乎已經退場，想靠短線轉手賺價差，風險極高。未來若投入房產，必須有「長期持有、慢慢回收」的心理準備，報酬來源更多來自租金與資產保值，而非快速價差。

對於目前對仍想追求資金效率的投資人而言，陳傑鳴建議，短中期資金配置應更多轉向流動性較高的工具，如股票、ETF、基金，透過分散布局降低風險；房地產則回歸自住與置產本質，作為長期資產配置與抗通膨工具，而非投機商品。未來幾年房市比的不是誰賺得快，而是誰買得對、撐得久，房市投機快速獲利很可能將成為過去式。