顏炳立：馬年房市會跛腳「緩修量穩」 不崩盤、也不會泡沫

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
戴德梁行總經理顏炳立今（6）日在展望2026年第1季商用不動產記者會中表示，2026年房市，不會崩盤、也不會泡沫，「（整體）房價也不會跌到哪裡去，只會呈現緩修，但修得幅度不會大」陳美玲/攝影
戴德梁行總經理顏炳立6日在展望2026年第1季商用不動產記者會中表示，整體來說，2026年房市會比2025年好一點，就是「緩修量穩」，房市不會失溫啦。

不過，他強調，馬年房市就是跛腳，因為目前資金、政策不見光明，不過若後續政策、資金有機會因為自住客放鬆一點點，有利剛需買方進場，市場買氣會比2025年好一點。

顏炳立指出，現在有房子的人不想賤賣，政府若對第二戶貸款限制做一點鬆綁、而不是完全打開，只要政策有一點鬆綁，自住客是願意進場，但這種鬆綁對投資客沒有什麼用。

顏炳立重申，2026年房市，只要政策、資金、條件不變，量依舊是溫和萎縮、不會比2025年高，但也不會崩盤、也不會泡沫，「（整體）房價也不會跌到哪裡去，只會呈現緩修，但修得幅度不會大」，因為「房價如果大跌，銀行會出事情」。

顏炳立指出，2025年房市是「緩修量縮」，2026年房市則是「緩修量穩」，不動場市場的榮枯光明燈，就是政策、資金。房價下修空間中，「蛋白（修正）大於蛋黃」、「大坪數（修正）大於小坪數」，只要政策、資金、條件不變，量依舊是溫和萎縮、不會比2025年高。

顏炳立表示，2026年市場存在一個字，就是「等」，等價、等量、等買氣、等政策、資金鬆綁；房市買氣存在於政策、資金改變與鬆綁，市場才會有買氣，目前只有剛性需求。

