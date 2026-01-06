什麼都碎了！顏炳立：2026房市代表歌「碎心戀」

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
顏炳立 記者游智文／攝影
戴德梁行總經理顏炳立表示，過去一年在政策血洗下，房市只有五個字是「死死昏昏去」，預料2026不會鬆綁，土地仍會降溫，房價仍會緩修，預料蛋黃區下跌5%，炒作過頭的蛋白區。蛋殼區，則有10%左右跌幅。

他表示，今年是馬年，但馬年房市不奔，成屋蛋白區會比蛋黃區冷一點，不過也不會跛腳，量會持穩，買氣持平。

顏炳立表示，他每年都會選出一條房市代表歌，去年是「最後的火車站」，今年則是「碎心戀」，因為市場碎了，房價碎了，量也碎了，買錯房子的人，心也碎了。

顏炳立表示，觀察過去三年，2024年是房價見頂量增加，2025年是房價緩修量縮，至於2026年，經濟，政策和資金是房市榮枯的光明燈，雖然預料資金政策不會鬆綁，但在經濟成長、大家有賺錢情況下，房價維持緩修。

其中蛋白區的價格下修會大於蛋黃，大坪數的產品也會大於小坪數。

對於台股上3萬點，房市是否會被帶動，顏炳立表示，台積電一天漲80元，估算需要千億資金，此一情況代表市場資金很多，但同時也顯示資金現在都轉入股市。

他表示，市場資金追逐獲利，2024年新青安政策帶動下，資金流向房市，但政策緊縮後，資金又回到股票市場，

房市不像股市有高流動性，股市買錯一、二天就跑了，房市交割至少等一個月，資金短期不會回來房市。

顏炳立認為，現在沒那麼多接盤俠，剛性需求都是找合理價，投資要找低價是不可能的任務，多餘資金只會追逐熱門標的，「房市馬上要熱起來機率不大」。

