卜蜂去年營運創新高 董座鄭武樾：今年仍要成長

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
卜蜂董事長鄭武樾表示，整體來說，今年仍是穩定中求成長。記者林海／攝影
卜蜂董事長鄭武樾表示，整體來說，今年仍是穩定中求成長。記者林海／攝影

雖然去年大環境不確定因素多，但卜蜂去年營收有望創歷史新高，董事長鄭武樾今日表示，今年仍有包括關稅、烏俄戰爭，中東局勢，與近期的委內瑞拉議題等，且氣候變遷也很難預測，但整體來說，仍是穩定中求成長。

卜蜂去年前三季每股賺7.94元，法人估全年有望賺進一個股本，同創歷史新高。但鄭武樾表示，在基期已經相當高，而卜蜂目標是每年都要成長，而市場總有天花板，因此今年的營運仍是有相當的挑戰，壓力不小，要想辦法突破。

鄭武樾表示，今年業務方面仍聚焦食品加工，種雞、肉雞與豬肉等，營運動能相當穩定，桃園分切廠預計今年4月可以投產，屠宰量就可以從現有的300頭，增加至800頭，同步申請CAS等證照，可打進學校、團膳市場，希望可以在最短時間內達到30億元產值。

鄭武樾指出，今年「黃小玉」等大宗物資方面價格還算穩定，而西班牙爆發非洲豬瘟，伊比利豬受到限制無法進口台灣，豬價也預測會維持在85元以上，雞價也相當穩定，至於蛋雞由於價格波動大，利潤較少，因此投入資源會減少，往可以貢獻穩定利潤的產業發展。

鄭武樾表示，去年短暫爆出的非洲豬瘟案例只是個案，並未擴散，相當感謝政府努力，也希望能夠禁止廚餘養豬，對養豬事業比較有保障；近期國際有不少禽流感疫情，他則認為，台灣的禽流感主要是野鳥過境，近年來並不嚴重，因此還不需要擔心。

由於台灣少子化，需求也減少，消費型態改變，鄭武樾也說，要發展「ready to eat」等商品，同時卜蜂也自創「六星炸雞」、「六星便當」等通路，目前約有10家店，還會發展自助餐通路，目前都在中部發展，也打進高科技廠區，站穩中部市場後，就會往北部、南部拓展。

