整合嬰幼兒與毛小孩商機 嬰童精品 Nuna「母嬰+寵物」店創意開幕

少⼦化與⾼齡化雙重衝擊下，⺟嬰市場成為「逐年萎縮」產業。知名嬰童精品品牌Nuna逆勢⽽⾏，在⾼雄開設「⺟嬰 × 寵物」複合式精品旗艦店，以全新的家庭⽣活提案，結合嬰幼兒與⽑孩，攜⼿集團旗下的寵物汽座品牌Tavo，重新整合育兒與陪伴商機，後市潛力受矚目。

全案由⺟嬰零售業龍頭奇哥協⼒維運，結合其多年深耕零售通路管理與服務經驗，強調「希望親⼦家庭與⽑孩在逛店的同時，感受到的是被理解、被呵護與被陪伴。」

店內規劃包含實際試推、試坐、試揹的體驗動線，讓爸媽能在現場感受到產品的安全與實際使⽤上的合適程度，現場不僅設置軟性的體驗與貼⼼地實⾞試裝服務，也設置哺乳室與尿布台，即時滿⾜⽗⺟外出育兒的需求；同時也將寵物友善納入空間設計考量，提供寵物悠遊活動區，讓⽑孩不再被拒於⾨外，⽽是能⾃然地融入家庭的⽇常。

奇哥營業部觀察指出，現代⽗⺟重視「質感、耐⽤與安全性」，且願意為長期使⽤的精品育兒產品及寵物⽤品作投資，甚⾄爸媽們更在意的是：「在長⼤的過程裡，能不能安⼼地陪寶⾙走過好幾個階段。」

奇哥指出，近年南部地區⼩家庭比例持續成長，加上⽑孩飼養比例持續上升，形成「孩⼦x寵物」並存的新型家庭樣貌。⽽⾼雄不僅⽣活節奏舒適、也⼗分注重⽑孩家庭⽣活，非常適合發展貼近⽣活的育兒與寵物品牌。

⾯對少⼦化，奇哥的營運策略不是退場，⽽是升級，結合安全性、設計美學與實際使⽤情境，讓養育孩⼦與⽑孩的過程變成是⼀段被好好照顧的⽣活旅程。