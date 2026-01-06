星宇航空迎新機：張國煒說今年14架新機加入心情沉重啊！

星宇（2646）航空全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親駕返台，星宇航空今年將有14架新機加入，張國煒說「心情很沉重」，2025年年終獎金不好擴充成長階段請員工多體諒。

張國煒表示，2026年新機的加入機隊規模再擴大，將助力星宇航空長程航線布局，新機加入後約需要一個月來完成各項準備工作，所以農曆過年前會率先投入日本線東京線，A350-1000廣體客持續加入後，將擴大歐洲、美東航點布局。

張國煒首度提及年終獎金，知道員工對於年終獎金不滿意，不過在公司擴充階段也只能請同仁體諒；2025年整年星宇航空投資金額非常的大，不管是地勤、空服，還有各部門的人力都在增加當中，所以去年的費用相對高。

2025年營運表現及年終獎金，再加上2026年起新機要大量加入，會不會覺得壓力很大。張國煒說：「心情很沉重」。

張國煒也進一步說明，5日交機的A350-1000應該去年年底就要交了，因為有一些小問題，所以延到現在才交機，今年預計要交14 架新機， 對星宇航空或是國內航空業者都是首創，是國內航空史上第一次一年之內交這麼多架飛機業者，所以各種壓力隨之而來。

星宇航空要因應今年 14 新機交機，不管在機務端、航線規劃都要全面性的配套，包括機師、空服員訓練，都從去年開始各項人員準備工作，星宇航空立即面臨成本增加。