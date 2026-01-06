快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

聽新聞
0:00 / 0:00

明燈變冥燈？「台積宅」房價倒一片、僅這區撐住

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

台積電帶動下，台股衝破3萬點，不過「台積宅」卻表現冷淡。住商機構根據實價登錄統計，台積電進駐園區周邊行政區，房價皆呈現盤整或凍漲，僅嘉義太保、朴子仍維持漲勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期面臨政府管控，買方追價意願明顯下滑，因此過往交易熱區也出現價格盤整。

根據統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等四大園區中，周邊房市2025年皆呈凍漲或是跌勢。

以新竹科學園區周邊為例，新竹市房價雖呈現持平，惟過往為一級房市熱區的新竹縣竹北市，房價則微幅下修2.8%。

至於中部則呈現較大波動，如台中市沙鹿區出現10.8%的明顯跌幅；南二都方面，則以台南園區周邊跌勢較明顯，其中善化區房價更修正達6.5%；而楠梓產業園區周邊的橋頭、仁武區，房價下滑力道也達到3%以上。

賴志昶分析，這些具半導體龍頭題材區域，過往受惠科技紅利，房市在疫情後快速轉紅，加諸當時市場熱錢流動，區域房價漲勢凌厲，惟過往房價基期太高，且部分區域更有提早反映未來房價的趨勢，面臨限貸緊縮，投資置產買方轉趨觀望，市場回歸剛性供需，價格自然進入盤整階段。

不過，根據數據，在這波科技園區房市盤整潮中，南部科學園區嘉義園區周邊行政區卻逆風飆升，其中嘉義縣太保市2025年平均房價較前一年大漲41.3%，朴子市也有9.5%的漲幅。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，過往區域中古房市長期穩定，近期高鐵特區周邊開發逐漸起色，除有半導體產業鏈進駐，也吸引多個品牌建商插旗，加諸未來還有OUTLET將設於高鐵站前，讓周便房市價量齊揚，未來隨著利多消息持續發酵，當地房市仍有期待空間。

賴志昶提醒，近期台股表現強勢，但過往「股房連動」效應，在政府打房、限貸之下已逐漸鈍化，而過往置產族群習慣「跟著園區買房」，但從數據可發現，房價過熱的區域已進入高原期，市場上揚力道有限。

因此，購屋族在置產此類題材時，應回歸基本盤，以免讓房市「明燈」變成「冥燈」，當市場驟然翻轉，徒然面臨資產緊縮的風險。

半導體龍頭進駐區域成屋平均成交單價。（表／住商機構提供）
半導體龍頭進駐區域成屋平均成交單價。（表／住商機構提供）

房價 房市 台積電

延伸閱讀

嘉義失智老翁墜2米深排水溝 警即時救援

女友已讀不回 嘉義男恐嚇縱火還傳照片檢方提公訴

製程多元 南市經發局轄管產業園區針對特性強化防災

2025年前10月預售交易量年減幅逾七成 高雄四行政區成重災區

相關新聞

這種年薪買房「利率低成數高」 比300萬以上還好

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近一年整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，平均核貸成數則從73.6%降至7...

星宇航空迎新機：張國煒說今年14架新機加入心情沉重啊！

星宇（2646）航空全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親駕返台，星宇航空今年將有14架新機加...

卜蜂去年營運創新高 董座鄭武樾：今年仍要成長

雖然去年大環境不確定因素多，但卜蜂去年營收有望創歷史新高，董事長鄭武樾今日表示，今年仍有包括關稅、烏俄戰爭，中東局勢，與...

明燈變冥燈？「台積宅」房價倒一片、僅這區撐住

在台積電帶動下，台股衝破3萬點，不過「台積宅」卻表現冷淡。住商機構根據實價登錄統計，台積電進駐園區周邊行政區，房價皆呈現...

「大小巨蛋中心點」兩類住宅最受青睞 信義房屋揭購屋兩極化關鍵

台北市現有大巨蛋及小巨蛋兩座兼具運動賽事及娛樂演出功能的大型場館，若以兩座場館為端點畫出直線，中心點大致就是八德路、光復...

土地交易狂減千億 建商從「只買好貨」轉為這種土地才買

房市不好，建商購地縮手，戴德梁行統計，2025年全台土地交易總額為1,639億元，相較2024年大減近1,000億元，僅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。