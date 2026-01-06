明燈變冥燈？「台積宅」房價倒一片、僅這區撐住

在台積電帶動下，台股衝破3萬點，不過「台積宅」卻表現冷淡。住商機構根據實價登錄統計，台積電進駐園區周邊行政區，房價皆呈現盤整或凍漲，僅嘉義太保、朴子仍維持漲勢。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近期面臨政府管控，買方追價意願明顯下滑，因此過往交易熱區也出現價格盤整。

根據統計，半導體龍頭所在的新竹科學園區、中部科學園區台中園區、南部科學園區台南園區及楠梓產業園區等四大園區中，周邊房市2025年皆呈凍漲或是跌勢。

以新竹科學園區周邊為例，新竹市房價雖呈現持平，惟過往為一級房市熱區的新竹縣竹北市，房價則微幅下修2.8%。

至於中部則呈現較大波動，如台中市沙鹿區出現10.8%的明顯跌幅；南二都方面，則以台南園區周邊跌勢較明顯，其中善化區房價更修正達6.5%；而楠梓產業園區周邊的橋頭、仁武區，房價下滑力道也達到3%以上。

賴志昶分析，這些具半導體龍頭題材區域，過往受惠科技紅利，房市在疫情後快速轉紅，加諸當時市場熱錢流動，區域房價漲勢凌厲，惟過往房價基期太高，且部分區域更有提早反映未來房價的趨勢，面臨限貸緊縮，投資置產買方轉趨觀望，市場回歸剛性供需，價格自然進入盤整階段。

不過，根據數據，在這波科技園區房市盤整潮中，南部科學園區嘉義園區周邊行政區卻逆風飆升，其中嘉義縣太保市2025年平均房價較前一年大漲41.3%，朴子市也有9.5%的漲幅。

住商不動產嘉義故宮南院加盟店店東吳宗翰分析，過往區域中古房市長期穩定，近期高鐵特區周邊開發逐漸起色，除有半導體產業鏈進駐，也吸引多個品牌建商插旗，加諸未來還有OUTLET將設於高鐵站前，讓周便房市價量齊揚，未來隨著利多消息持續發酵，當地房市仍有期待空間。

賴志昶提醒，近期台股表現強勢，但過往「股房連動」效應，在政府打房、限貸之下已逐漸鈍化，而過往置產族群習慣「跟著園區買房」，但從數據可發現，房價過熱的區域已進入高原期，市場上揚力道有限。