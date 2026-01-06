快訊

iRobot破產被中國代工廠收購 專家指9年前就下錯一步棋

陳漢典Lulu婚紗照曝光！綜藝感沒了「根本韓劇畫報」

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

免登錄超方便 LEXUS 推獨家原廠換胎保固方案

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
Lexus原廠換胎，品質與安心的雙重承諾。LEXUS提供
Lexus原廠換胎，品質與安心的雙重承諾。LEXUS提供

秉持Omotenashi的悉心款待精神，Lexus不僅用心照顧您的愛車，更關懷您的每一趟旅程。為此，Lexus特別推出品牌獨家原廠換胎保固方案，自2026年1月1日至2026年6月30日止，於全台Lexus授權服務廠一次換購2條以上橫濱輪胎，即可享有1年或1萬公里(以先到者為準)的「道路損傷意外保固」，讓Lexus陪您安心探索每段旅程。

選擇Lexus授權服務廠更換輪胎，由原廠認證技師為您檢測四輪定位、精準測量胎壓及胎紋深度，把關輪胎狀況，確保您的行車安全。

本次全新推出的「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」，自2026年1月1日起至6月30日止於全台Lexus授權服務廠換購橫濱輪胎(1次換購2條以上)，即可享有1年或1萬公里(以先到者為準)道路損傷保固。保固期間輪胎胎面如因道路不良、或因尖銳物品穿刺造成的非人為故意性破壞損傷大於6mm且輪胎殘餘溝深3.5mm以上者，經Lexus授權服務廠判定無法修補者，該輪胎得免費更換。

「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」提供車主免登錄服務，車主只需在全台Lexus授權服務廠更換橫濱輪胎，無須額外登錄即可享有完整的保固權益。若需申請保固理賠，全台任一Lexus服務據點皆可受理，徹底解決異地購胎、異地保固的服務限制，讓Lexus陪您安心探索每段旅程。敬邀車主回廠換胎，即刻享有安心升級。

LEXUS獨家原廠換胎保固方案，讓消費者安心探索每段旅程。LEXUS提供
LEXUS獨家原廠換胎保固方案，讓消費者安心探索每段旅程。LEXUS提供

Lexus 理賠

延伸閱讀

和泰車 元月業績催油門

台北車展／ LEXUS全新IS正式上市、ES全台首度亮相

LEXUS 2026 台北新車暨新能源車大展　「MEET TOMORROW」主題開啟豪華電動化未來篇章

2026 LEXUS CUP 車主高爾夫球賽即日起開放報名

相關新聞

這種年薪買房「利率低成數高」 比300萬以上還好

台灣房屋集團趨勢中心觀察聯徵中心最新資料，近一年整體平均貸款利率則增加0.21個百分點，平均核貸成數則從73.6%降至7...

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

星宇（2646）航空全台首架暨星宇航空首架A350-1000廣體客機由董事長張國煒親駕返台，星宇航空今年將有14架新機加...

明燈變冥燈？「台積宅」房價倒一片、僅這區撐住

在台積電帶動下，台股衝破3萬點，不過「台積宅」卻表現冷淡。住商機構根據實價登錄統計，台積電進駐園區周邊行政區，房價皆呈現...

「大小巨蛋中心點」兩類住宅最受青睞 信義房屋揭購屋兩極化關鍵

台北市現有大巨蛋及小巨蛋兩座兼具運動賽事及娛樂演出功能的大型場館，若以兩座場館為端點畫出直線，中心點大致就是八德路、光復...

土地交易狂減千億 建商從「只買好貨」轉為這種土地才買

房市不好，建商購地縮手，戴德梁行統計，2025年全台土地交易總額為1,639億元，相較2024年大減近1,000億元，僅...

好市多年費將漲到1,500元 台灣區十年首度調升 預計4月生效

好市多（Costco）昨（5）日公告調整台灣會員費，2026年4月1日起生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。