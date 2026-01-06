免登錄超方便 LEXUS 推獨家原廠換胎保固方案
秉持Omotenashi的悉心款待精神，Lexus不僅用心照顧您的愛車，更關懷您的每一趟旅程。為此，Lexus特別推出品牌獨家原廠換胎保固方案，自2026年1月1日至2026年6月30日止，於全台Lexus授權服務廠一次換購2條以上橫濱輪胎，即可享有1年或1萬公里(以先到者為準)的「道路損傷意外保固」，讓Lexus陪您安心探索每段旅程。
選擇Lexus授權服務廠更換輪胎，由原廠認證技師為您檢測四輪定位、精準測量胎壓及胎紋深度，把關輪胎狀況，確保您的行車安全。
本次全新推出的「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」，自2026年1月1日起至6月30日止於全台Lexus授權服務廠換購橫濱輪胎(1次換購2條以上)，即可享有1年或1萬公里(以先到者為準)道路損傷保固。保固期間輪胎胎面如因道路不良、或因尖銳物品穿刺造成的非人為故意性破壞損傷大於6mm且輪胎殘餘溝深3.5mm以上者，經Lexus授權服務廠判定無法修補者，該輪胎得免費更換。
「LEXUS獨家原廠換胎保固方案」提供車主免登錄服務，車主只需在全台Lexus授權服務廠更換橫濱輪胎，無須額外登錄即可享有完整的保固權益。若需申請保固理賠，全台任一Lexus服務據點皆可受理，徹底解決異地購胎、異地保固的服務限制，讓Lexus陪您安心探索每段旅程。敬邀車主回廠換胎，即刻享有安心升級。
