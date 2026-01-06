雄獅揭年度搜尋新趨勢紐澳成長奪冠、日本二線全上榜

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
西澳粉紅湖，紐澳憑藉美景與地利奪聲量成長冠軍。 （圖片提供／雄獅旅遊）
雄獅旅遊揭曉2025官網團體旅遊目的地搜尋成長幅度排行榜，紐澳以搜尋量年增逾2.5倍奪下榜首；日本四國、中國地區（鳥取、廣島、岡山）排名第二；馬來西亞具充足機位與物價優勢，加上新加坡多樂園獲親子客青睞，成功躋身第三名。其餘依序為土耳其、日本東北地區、日本九州、義大利、歐洲、北海道、沖繩。

雄獅表示，日本為年度搜尋量冠軍，但二線城市觀光強勢崛起，搜尋量成長幅度遠超過東京、大阪等地點。此外，隨著全球長程線旅遊復甦，台灣客群偏好轉變為「長天數、慢旅行、深主題」，推估紐澳因此成為最大黑馬，土耳其和義大利也成為熱門目的地。

紐澳搜尋量年增逾 2.5 倍奪冠！受惠於航空運能、反季節優勢、永續旅遊興起

　「紐澳」字詞搜尋量年增逾2.5倍，以黑馬之姿新入榜便榮登成長冠軍。雄獅旅遊分析，成長動能來自三大關鍵：首先，航司透過增班與聯營大幅擴充運能；其次，僅需8至9小時的舒適航程，成為旅客跨出亞洲、追求新鮮感的選擇；此外，當地自然景觀契合全球永續趨勢，深度呼應疫後回歸自然的嚮往，成功推升觀光熱度。

日本二線城市崛起居次   馬新「大人放鬆、小孩放電」高性價比登第三

台灣旅客赴日旅遊偏好正在改變，雄獅分析，「四國、中國（鳥取、廣島、岡山）」搜尋聲量年增52.7%、位居第二；「東北」、「九州」分佔第五、第六名，搜尋量皆年增2成以上，顯示避開城市人潮、深度體驗在地文化，已成為現今探索日本的熱門話題。

　而馬新地區去年在「充足機位」與「高性價比」優勢加持下，加上「短程飛行」與「華語通行」的便利性，降低出遊門檻；更具有新加坡環球影城、馬來西亞樂高樂園等熱門主題樂園，成為家庭旅遊客群的新寵。

土耳其擠進前五 　義大利受影視加持新入榜

第四名土耳其團體搜尋量年增達 37%，成為具代表性的長程旅遊黑馬之一。雄獅觀察，憑藉匯率優勢，以親民預算就能享受五星住宿、熱氣球與精緻餐飲；加上每週十班直飛航班，以及卡帕多奇亞熱氣球美景在社群平台的高度曝光，使其成為小資族、年輕客群跨出亞洲的長程旅遊首選。

此外，義大利以單國之姿新進搜尋榜，居第七名；歐洲全區則為第八名。隨著歐洲直飛航點與轉機結構趨於穩定，旅行社得以靈活規劃「雙點進出」或「北進南出」等行程。而義大利近年在文化內容產業的能見度明顯提高，影視作品如《白蓮花大飯店》帶動西西里島熱潮、《艾蜜莉在巴黎第五季》將場景延伸至羅馬，強化「取景地朝聖」動機。 

2026春夏旅遊限定優惠開跑   最高可享萬元早鳥折扣

搶攻春夏出遊商機，雄獅推出3至6月行程預購優惠，1／31前下訂指定短線折1,000元、長線折3,000元，早鳥最高萬元折扣。活動期間購買指定團體行程或國際機票，單筆滿額抽10,000元新光禮券；另2／15前付訂指定長榮航空東南亞團體行程，滿額再抽曼谷來回機票。

短線行程精選四國7日深入小豆島、栗林公園、岡山後樂園與道後溫泉；東北5日走訪藏王御釜、大內宿、五色沼，結合職人手作。另馬來西亞豪華四季5日，保證入住吉隆坡四季酒店，結合遊艇派對與米其林必比登雙饗宴，每人21,999元起。

長線行程推薦「雪梨7日」每人58,800元起，結合 2026 年 Vivid Sydney 夜遊、藍山國家公園住宿。「花季土耳其11日」，鎖定鬱金香季節，體驗雙宮殿、洞穴住宿與地窖餐廳魅力。北進南出的「南北義11日」，串聯多洛米緹山區、密蘇里納湖，以湖區輕健行與雙火車移動，盡收義大利的山海風景，春遊行程可再折3千元。

馬來西亞憑藉價格優勢，加上與新加坡有許多親子樂園，成為聲量成長第三名。（圖片提供／雄獅旅遊）
紐西蘭瓦納卡孤樹，被譽為「全球最孤獨的樹」。（圖片提供／雄獅旅遊）
日本二線城市成旅日趨勢，四國躍昇聲量成長第二名。（圖片提供／雄獅旅遊）
