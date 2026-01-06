土地交易狂減千億 建商從「只買好貨」轉為這種土地才買

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影

房市不好，建商購地縮手，戴德梁行統計，2025年全台土地交易總額為1,639億元，相較2024年大減近1,000億元，僅為過去十年平均交易量2,016億元的8成。

戴德梁行分析，新青安熱度退潮、限貸政策不鬆綁，使2025年房市交易量顯著萎縮。雖然價格未見崩盤，但買氣急凍，建商購地態度也從2024年的「只買好貨不追價」轉為「除非現在不買、未來恐將買不到的地才出手」，目前市場氛圍是保守再保守。

戴德梁行指出，2025年整體土地交易量低迷中，工業土地仍維持相對活絡，全年成交金額達428億元，占全

體土地交易量約26%。

其中，台達電以69.5億元購得泰豐輪胎觀音廠土地、國泰人壽斥資45.5億元購入台南新市土地、世紀鋼鐵及關係企業合計40億元購買觀音產業園區、愛山林36億元取得高雄大寮土地等皆為逾2萬坪的大型交易案。

戴德梁行指出，自2020 年底以來，央行已啟動七波選擇性信用管制措施，儘管美國聯準會自2024年9月至2025 年12月累計降息5碼，央行仍未跟進。

嚴格的金融政策影響房市表現，2025年前11月全台建物買賣移轉棟數僅約23.6萬棟，預估全年將創近十年次低紀錄，僅高於2016年房地合㇐稅實施當年。

不過，相較 2016 年，當前台灣經濟體質已更為穩健，社會環境亦顯改善，房市低迷主因係受政策壓制，戴德梁行預測，2026年央行打房政策仍不會鬆綁，全年建物買賣移轉棟數仍將維持26萬棟。

