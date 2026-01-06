醣聯導入高階 AI 算力與模型 加速新一代抗醣抗體開發

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

醣聯 （4168）6日宣布，為強化次世代醣抗體藥物複合體研發競爭力，已委託碩準生技電腦模擬技術團隊，使用高效能AI算力平台進行量子力學模擬與抗體設計，以評估抗體與醣抗原的關鍵作用力點位並進行專一性優化，致力於設計更高腫瘤專一性的全新抗體，搶攻精準醫療商機。

台灣醣聯表示，公司已有多年經驗使用3D結構電腦模擬運算於抗體設計與優化，並累積完整的抗體開發資料庫，本次進一步導入更新的AI運算系統與量子力學模擬，得以在更高解析度下分析「抗原-抗體作用力」，加速候選藥物篩選效率，銜接既有3D模擬成果與新一代AI運算平台，開啟新抗體設計的更多可能性。

台灣醣聯指出，此次與碩準合作，將技術層次由傳統結構模擬提升至量子力學層級，透過高階 AI 算力支援的原子等級計算，更精細地預測抗體與腫瘤醣抗原之電子分佈與結合能量，並在設計源頭即篩選高專一性候選抗體，藉此降低對正常組織的影響，提升用藥安全。

總經理楊玫君表示，公司過去所有新藥開發皆有導入電腦模擬並完成抗體人類化與專一性優化。基於既有實戰經驗與資料累積，隨著算力成本大幅下降，公司期望透過更高階的量子力學模擬，進一步加速新藥發展，為癌症患者提供更多有效的治療藥物。

此外，台灣醣聯同步評估將AI導入藥物製程開發（CMC），涵蓋製程參數探索、資料整合與關鍵品質關聯分析等面向，期望縮短實驗時程、提升製程開發效率並降低製造成本，強化後續量產與技轉可行性。醣聯強調，AI時代來臨，未來將持續透過AI的運算能量持續強化研發動能，加速推進新世代抗體藥物布局。

AI 設計

