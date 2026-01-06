從鴻勁精密到青松長照 立穩營造揭祕精準交付黑科技

在Physical AI的全球浪潮下，營造業已不再是單純的勞力產業，而是實體世界與數據算力對接的關鍵節點。甫獲第十九屆金炬獎與金質獎雙料殊榮的立穩營造，從承攬鴻勁精密（7769）到青松長照（6931）等工程，董事長陳舜智正式對外揭露其「精準交付」黑科技：即時戰情室讓營造過程全可視化。

立穩營造透過MOGSE轉型成長框架，從業務多元化、量體規模化到人力全省化，全面導入 「流程控制塔(Control Tower)」與「即時戰情室」，成功將看不見的工程細節，轉化為可視化的數據價值。

面對高利率與缺工的結構性挑戰，立穩營造董事長陳舜智明確指出，轉型必須具備清晰的動機(Motivation)與目標(Objective)。立穩正積極從傳統住宅市場，轉向對精準度與複雜度要求極高的精密工業廠房、大型公共工程及社會基建。

這一戰略已在多項指標性實績中獲得驗證：在精密工業領域，立穩成功為上市公司鴻勁精密打造高品質設施；在社會基建領域，則協助台灣首家長照上市公司「青松健康」建構現代化長照空間。

為了支撐這類高專業度需求，立穩推動「人力全省化」，以台中總部為管理決策核心，佈建北、中、南據點，透過規模效應為精密產業業主提供更高效的工程支持。

精密工業案場對震動、溫控及結構的微米級要求，容不下一絲誤差。立穩營造引進 BIM (建築資訊模型)技術。

為了將複雜數據落實為管理指標，立穩建立了 「流程控制塔(Control Tower)」。這套體系整合了從標案、前置工程到工期管理的每一道環節。而透過 「可視化工作流程看板」，管理層能在 「即時戰情室」 中跨區域監控品質指標(KPI)與成本變動。

這種數位追溯能力，在「歐樂沃築夢城堡」、「日月潭遊獵行腳」及「溪頭遊獵羊灣」等高階休閒與特色建築中表現尤為出色，讓每一處結構與管線都具備數位履歷，實現全透明的「精準營造」。

陳舜智表示，立穩深知，頂尖工程的成敗取決於「協同能力」。在轉型再成長的C-SOP(策略佈局、興業領導、組織協同、文化形塑)指引下，立穩重新定義組織架構，徹底終結「單位孤島」現象。

透過 「跨工種整合平台」，立穩將建築師、機電包商與精密設備商納入統一協同邏輯。對業主而言，立穩不只是承包商，更是 「工程整合服務商」。在流程控制塔的監控下，不論是上市公司的精密廠房，或是具備獨特美學設計的遊獵系列旅宿，業主皆能透過數據看板參與決策，確保「準時交廠、精準完工」。

這種高度協同模式，不僅降低了資訊斷層產生的返工成本，更讓複雜工程在面對技術挑戰時展現極高韌性。

「轉型不只是設備升級，更是人才與思維的重塑。」陳舜智說，立穩透過績效發展與獎酬體系的革新，鼓勵同仁運用數據管理思維優化傳統工法。從精密工業、長照基建到奢華旅宿，立穩展現了將「精準管理」跨界應用的強大能力。