鋼筋廠驚爆超低價搶單 「換現金」交易…隱含風險

上市鋼廠財務主管說，隨著年關逼近，鋼筋市場傳出低價「用鋼筋換現金」案例，市場在「拚錢關」大策略下，表面看似交易活絡，卻隱含系統性財務風險。業內認為，後續恐引爆中小型廠家營運危機，值得注意。

由於鋼鐵屬於資金密集、毛利偏低產業，鋼廠營運策略若無法追求合理利潤，無異是流血經營，尤其廢鋼等原料成本未同步下修，卻單方面透過成品材低價成交，等同用未來獲利空間換取短期現金，長期將削弱資本結構，損害財務體質。

此外，企業若以短期現金壓力為由過度出貨，卻未同步降低固定支出與庫存壓力，反而可能在後續的一至二個季度面臨現金再度吃緊的窘境。

上市鋼廠財務長指出，財務管理追求保守穩健原則，現金流的穩定性與可預期性比什麼都重要，一筆虧損但立即回款的交易，未必比一筆合理利潤、付款期稍長但信用良好的訂單更安全。尤其在鋼筋這類高度競爭、同質性高的市場，若業者普遍陷入短視的鋼筋換現金行為，將形成惡性循環，最終導致整體市場價格體系失序，反而放大系統性風險。