快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

台糖綠電憑證衝萬張

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，今年預計產生萬張再生能源憑證，據了解，將由國內半導體龍頭「有多少買多少」。外界認為是台積電全數買下。

台糖昨（5）日舉行記者會，說明台糖目前減碳及能源轉型布局。台糖表示，2030年達成減碳28%的目標可望達成。

台糖董事會已通過新增電業營業項目，將申請電業執照，現待經濟部同意。台電副總經理曾見占表示，台糖目前並未直接開發光電，主要是民間業者租用台糖土地開發光電，台糖若要自己開發光電，超過2,000瓩（MW）就需要電業執照，因此決定新增經營電業項目。

台糖表示，這兩年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，2024年虎尾糖廠產出4,438張再生能源憑證，標售給「知名科技業大廠」。預估2026年起兩座糖廠共可產出約9,000張生質能再生能源憑證，再加上少許沼氣發電，估計約萬張再生能源憑證，全數由這家「知名科技業大廠」訂走。

台糖 再生能源 科技業

延伸閱讀

台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能 萬張再生憑證由「這公司」全數收購

大立光子公司萊凌 大有來頭

國寶級糖鐵346蒸汽火車今復駛 慶祝台糖80年鐵道迷樂翻

漁電染黑？北門反光電自救會遭黑衣人騷擾 宮廟也遭學甲88槍嫌犯索討

相關新聞

好市多年費將漲到1,500元 台灣區十年首度調升 預計4月生效

好市多（Costco）昨（5）日公告調整台灣會員費，2026年4月1日起生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

好市多黑鑽卡凍漲 誘導升級

台灣好市多會費終結十年凍漲，將自4月起調整會員費新制。相較美、加、日、韓同步調漲黑鑽卡會費，台灣選擇讓黑鑽卡「脫鉤」，背...

台中大遠百 勇奪百貨店王

大台中百貨零售市場去年整體消費規模統計昨（5）日出爐，去年受台中新光三越氣爆遭勒令停業七個多月影響，整體市場規模合計86...

亞德客2025年合併營收創高

氣動元件龍頭亞德客昨（5）日公布2025年12月合併營收達33.13億元，月增9.5%、年增19.3%；第4季合併營收9...

三陽機車2025年銷售四連霸

國內機車去年銷量出爐，2025年機車總銷量70.84萬輛，年減5.88%。其中三陽工業自有品牌SYM銷售長虹，銷量31....

台糖綠電憑證衝萬張

台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，今年預計產生萬張再生能源憑證，據了解，將由國內半導體龍頭「有多少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。