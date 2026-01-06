台糖綠電憑證衝萬張
台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，今年預計產生萬張再生能源憑證，據了解，將由國內半導體龍頭「有多少買多少」。外界認為是台積電全數買下。
台糖昨（5）日舉行記者會，說明台糖目前減碳及能源轉型布局。台糖表示，2030年達成減碳28%的目標可望達成。
台糖董事會已通過新增電業營業項目，將申請電業執照，現待經濟部同意。台電副總經理曾見占表示，台糖目前並未直接開發光電，主要是民間業者租用台糖土地開發光電，台糖若要自己開發光電，超過2,000瓩（MW）就需要電業執照，因此決定新增經營電業項目。
台糖表示，這兩年虎尾糖廠及善化糖廠汽電共生相繼取得「生質能發電系統再生能源憑證」，2024年虎尾糖廠產出4,438張再生能源憑證，標售給「知名科技業大廠」。預估2026年起兩座糖廠共可產出約9,000張生質能再生能源憑證，再加上少許沼氣發電，估計約萬張再生能源憑證，全數由這家「知名科技業大廠」訂走。
