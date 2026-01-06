三陽機車2025年銷售四連霸

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

國內機車去年銷量出爐，2025年機車總銷量70.84萬輛，年減5.88%。其中三陽工業（2206）自有品牌SYM銷售長虹，銷量31.35萬輛，年增2.1%，市占率44.3%，是去年機車銷售及市占第一名，連續四年蟬聯銷售冠軍寶座。

2025年機車總銷量下滑，主要受到全球經濟不確定性導致買氣觀望，加上電動機車等挑戰。2026年開始，三陽SYM品牌再推各種優惠購車方案搶市。光陽董事長柯俊斌也表示，新年度將推出更多消費者喜歡的新車款，有利推升新年度機車總銷售量。

國內機車市場去年12月三陽SYM品牌銷量2.69萬輛，市占率42.5%；光陽1.51萬輛，市占率23.9%；山葉1.34萬輛，市占率21.1%。電動機車大廠gogoro銷量2,697輛。

三陽SYM去年全年銷量一路領先，達31.35萬輛；光陽18.31萬輛，市占率25.9%；山葉12.59萬輛，市占率17.8%。電動機車大廠gogoro是2.81萬輛。

三陽董事長吳清源期許機車及汽車兩大業務每年穩健成長。旗下代理南韓現代汽車（HYUNDAI）2026年積極推出新車搶市，三陽子公司南陽實業總經理徐伯達宣布，新年度季季有新車，年銷售目標2.1萬輛。

