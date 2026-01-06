亞德客2025年合併營收創高

氣動元件龍頭亞德客（1590）昨（5）日公布2025年12月合併營收達33.13億元，月增9.5%、年增19.3%；第4季合併營收90.35億元，季增9.5%、年增18.1%；去年全年合併營收343.30億元、年增11.9%，單季及全年營收都創新高。

亞德客指出，12月來自電池行業、通用機械、能源與照明設備、包裝行業及汽車行業有較好的出貨；雖然部分客戶期末存貨盤點影響最後一周出貨，但12月接單金額持續大於出貨金額。

亞德客表示，目前接單及出貨優於預期，愈來愈多客戶對於未來需求持正面看法，驗證公司對整體氣動產業及市場需求逐步回溫的預測。

另外，亞德客持續擴大市占率，近期模擬數項提升生產效率的模式亦獲得驗證，有助提升利潤率。

美中關稅議題近期似乎有緩解跡象，亞德客對2026年氣動行業需求及公司整體發展狀況樂觀看待。

亞德客稍早在法說會表示，2026年氣動元件市況可優於去年，包括電子設備、電池、車用等應用業績可持續成長。