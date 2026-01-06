台中大遠百 勇奪百貨店王

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

台中百貨零售市場去年整體消費規模統計昨（5）日出爐，去年受台中新光三越氣爆遭勒令停業七個多月影響，整體市場規模合計860億元，較2024年945億元「蒸發」85億元、年減約9%，衰退幅度歷年之最。

其中，台中新光三越去年營收132.4億元，較2024年258.3億元少了126億元、年減48.7%，業績幾乎腰斬，蟬聯14年的全台百貨「店王」寶座拱手讓給相鄰的台中大遠百。台中大遠百去年營收223.6億元、年增7%。

展望今年，隨著台中新光三越回歸，加上漢神洲際百貨預計4月開幕，國揚集團（2505）喊出年營業額挑戰百億元目標，業界預期，今年台中百貨市場整體消費規模可望突破千億元大關。

台中新光三越去年9月底復業，年度促銷大檔周年慶10月登場，25天業績目標衝刺逾47億元，換算每天平均做1.9億元生意，展現百貨龍頭回歸的氣勢。新光三越也宣示，今年要重新奪回全台百貨店王寶座。

業界指出，以百貨公司的業績來看，台中大遠百去年將穩坐全台百貨店王。

台中另外兩家大型百貨公司，中友百貨去年營收81.32億元、年增7.4%；廣三SOGO百貨54.6億元、年增1.5%。至於商場部分，三井台中港Outlet Mall及三井LaLa Port去年業績合計約150億元，誠品生活480則有約二成增長，表現亮眼。

業界指出，去年2月台中新光三越氣爆，重創台中百貨零售市場，其他正常營運的業者雖受惠，平均各有約6%至7%的增長，但因中部傳產業受美國關稅、地緣政治衝突等影響，消費意願下滑，整體仍有近一成衰退。

