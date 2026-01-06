快訊

陽光行動／電動車激增…廢電池海嘯來襲！隱藏公安與環境風險

川普威嚇委內瑞拉代理總統 魯比歐：西半球不容美國敵人

好市多年費將漲到1,500元 台灣區十年首度調升 預計4月生效

經濟日報／ 記者嚴雅芳侯思蘋／台北報導
好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費。記者黃筱晴／攝影
好市多（Costco）5日公告調整台灣會員費。記者黃筱晴／攝影

好市多（Costco）昨（5）日公告調整台灣會員費，2026年4月1日起生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,500元，調幅150元，漲幅11%；商業主卡年費由1,150元調升至1,500元，漲幅30%，商業副卡由900元一口氣調升至1,500元，漲幅66%。

好市多同步新增權益，4月1日起，每位商業副卡可持有一張免費家庭卡，進場時可攜同兩名同行者，與金星會員相同。

好市多全球會員費進入調漲周期。繼美國、加拿大於2024年9月啟動七年來首次調漲後，日本、南韓也在2025年5月相繼上調會費。隨著亞太主要市場陸續調整會員費率，台灣好市多今年也將跟進，將自4月起調整會員費新制，加入全球費率調整行列。

值得留意的是，此次黑鑽會員年費維持3,000元不變，相關回饋與專屬服務亦未調整。好市多台灣區行銷企劃部經理劉恒嘉指出，黑鑽會員回饋機制仍依年度消費金額累積計算，會員可透過年度回饋折抵會員費用。以台灣市場來看，黑鑽會員年度回饋上限達30,000元，為亞洲市場最高、亦居全球第二高水準。

台灣好市多指出，上一次調整會員費為2016年，過去近十年間，公司持續加大在台投資力道，包括物流系統優化，以及陸續設置聽力中心、眼鏡部與加油站等專業服務設施，藉此提升整體購物體驗與服務完整度。未來將持續透過會員費制度，發揮全球採購規模優勢，以合理價格為會員提供高品質商品，並將採購效益完整回饋給會員。

會員費制度是支撐好市多商業模式的重要基礎，透過穩定的會員收入，可專注於壓低商品售價，並持續擴大商品選擇與服務內容。好市多表示，在會員費調整後，將持續擴大商品優惠力道，包括黑色星期五、雙11等大型促銷檔期，強化會員回饋。

此外，好市多也將深化Kirkland Signature（科克蘭）自有品牌布局，進一步放大其價格與品質優勢，並持續優化供應鏈效率。公司強調，將把節省下來的每一分成本，轉化為具競爭力的價格與優質商品。

好市多 商品

延伸閱讀

好市多會員費要漲價了！這種卡別年費大漲600元 換來一新福利升級

全球好市多會員費齊漲 台灣「黑鑽卡會費不動」背後策略曝光

好市多洗衣球開箱驚見「神秘英文名」！看包裝她傻眼 會員曝真相：一直都有

台灣好市多會費確定調漲！這張卡漲最多、漲幅超過六成 新制4月上路

相關新聞

好市多年費將漲到1,500元 台灣區十年首度調升 預計4月生效

好市多（Costco）昨（5）日公告調整台灣會員費，2026年4月1日起生效，一般金星會員年費將由1,350元調漲至1,...

好市多黑鑽卡凍漲 誘導升級

台灣好市多會費終結十年凍漲，將自4月起調整會員費新制。相較美、加、日、韓同步調漲黑鑽卡會費，台灣選擇讓黑鑽卡「脫鉤」，背...

台中大遠百 勇奪百貨店王

大台中百貨零售市場去年整體消費規模統計昨（5）日出爐，去年受台中新光三越氣爆遭勒令停業七個多月影響，整體市場規模合計86...

亞德客2025年合併營收創高

氣動元件龍頭亞德客昨（5）日公布2025年12月合併營收達33.13億元，月增9.5%、年增19.3%；第4季合併營收9...

三陽機車2025年銷售四連霸

國內機車去年銷量出爐，2025年機車總銷量70.84萬輛，年減5.88%。其中三陽工業自有品牌SYM銷售長虹，銷量31....

台糖綠電憑證衝萬張

台糖虎尾及善化糖廠蔗渣生質能發電，再加上少部分沼氣發電，今年預計產生萬張再生能源憑證，據了解，將由國內半導體龍頭「有多少...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。