台中百貨市場規模去年縮水近一成 大遠百成新百貨店王

被視為指標的大台中百貨消費市場，整體消費規模統計5日出爐，去年受台中新光三越氣爆遭勒令停業7個多月影響，整體市場規模合計860億元（含稅），較2024年945億元一口氣「蒸發」85億元、衰退約9%，衰退幅度為歷年之最。

其中，台中新光三越去年營收132.4億元，較2024年的258.3億元少了近126億元、年減幅達48.7%，業績幾乎腰斬，蟬聯14年的全台百貨「店王」寶座，也拱手讓給相鄰的台中大遠百。台中大遠百去年營收累計223.65億元、年增7%，是主要受惠者。

展望今年，隨著台中新光三越重磅回歸，加上漢神洲際百貨預計4月開幕營運，國揚集團喊出年營業額挑戰百億元目標，業界預期，今年台中百貨市場整體消費規模，可望正式突破千億大關。

台中新光三越去年9月底重新復業，備受矚目的年度促銷大檔週年慶，緊接著10月登場，25天業績目標衝刺逾47億元，換算每天平均做1.9億元生意，展現百貨龍頭回歸的氣勢，新光三越也宣示，今年要奪回全台百貨店王寶座。

業界指出，以百貨公司的業績來看，台中大遠百去年將登上全台百貨店王，但若以購物商場來看，台北101可望居冠。

台中另外兩家大型百貨公司，中友百貨去年營收81.32億元、年增7.4%，廣三SOGO百貨為54.6億元、年增1.5%。至於商場部分，三井台中港Outlet Mall及三井LaLaport，去年業績合計約達150億元，表現亮眼。

去年業績成長最多的是七期誠品生活480，約有兩成增長，麗寶Outlet Mall成長12%，老虎城購物中心約成長11.8%。誠品生活480分析表示，台中七期周邊住宅與商辦逐步到位，帶動日常與目的性消費持續向上成長。

隨著市政路延伸段預計於2026年完成通車，未來可望進一步串聯精密科學園區及工業區中小企業客群；同時周邊台中之鑽及萬豪JW飯店將陸續啟用，區域機能與人流動能持續增強，誠品生活480對台中整體市場發展審慎樂觀。

業界指出，去年2月台中新光三越氣爆事件，重創台中百貨零售市場，其它正常營運的業者雖然受惠，平均各有約6%至7%的增長，但仍因中部傳產業受美國關稅、地緣政治衝突等影響，消費意願下滑，整體仍有近一成的衰退。