全台首架！星宇航空A350-1000即將抵台

全台第一架也是星宇航空（2646）首架A350-1000廣體客機於法國土魯斯時間5日下午14:10正式起飛前往台灣，機身編號為B-58551。為迎接此架全新旗艦機型，星宇航空董事長張國煒率領團隊，親赴法國土魯斯Airbus總部參與交機。新機由張國煒董事長親自駕駛返台，並預計於台灣時間6日上午10:00抵達桃園國際機場。

星宇航空執行長翟健華表示：「A350-1000的到位，象徵星宇航空跨入更具規模與競爭力的長程市場，其航程較A350-900更遠，可直飛美國東岸，同時具備燃油效率與乘客舒適度，將成為星宇航空未來長程航線營運、提供卓越旅客體驗的堅強助力。未來我們將以台北為樞紐，持續拓展跨洲航線布局，並以更完整的機隊，將台灣的精緻服務推向世界。」

Airbus亞太區總裁Anand Stanley表示：「我們非常高興終於能交付首架A350-1000予我們一直以來密切合作的夥伴星宇航空。此機型以尖端科技與新世代設計著稱，是全球長程航線的領導者。很榮幸能與星宇航空攜手，見證其以全Airbus機隊在全球市場持續擴展。」

全新A350-1000不僅是星宇航空機隊中現階段最大型的廣體客機，也是目前A350機型中最大的型號。本架飛機更採用星宇航空專屬設計塗裝，A350-1000機身以碳纖維複合材料打造為特色，因此星宇航空將品牌識別元素融入象徵碳纖維材質的圖騰，以品牌色曜石灰為編織底色，再以大地金點綴，打造全新尾翼塗裝，機身上醒目的「1000」字樣強調其旗艦定位，展現星宇航空開啟長程飛航的自信與企圖。

星宇航空此次引進的A350-1000機型共設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共350個座位，直飛航程可達15,600公里，預計將成為星宇航空開拓北美及歐洲航網的重要助力。該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代RollsRoyce Trent XWB發動機，不僅可提升25%的燃油效率，且能降低噪音，是最安靜的廣體客機之一。

此外，A350機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，可使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度，為長程旅客提供舒適如家的乘坐環境，同時，每一席位皆能減少25%的碳排放，符合永續旅行的現代生活風格。