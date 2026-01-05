快訊

委內瑞拉總統馬杜洛動向美媒全程直播 搭直升機被押往紐約市受審

咖啡廳讀書遇阿北助解題⋯身分竟是名師 網笑讚：文昌帝君顯靈

台9線南迴公路3車追撞事故 休旅車被大車壓平1死2傷

國土署：營建土石方全流向管理上路 未影響合法業者

中央社／ 台北5日電
自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS。示意圖。聯合報記者林澔一／攝影
自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS。示意圖。聯合報記者林澔一／攝影

針對媒體報導「元旦清運新制上路掀土方風暴 建商急跳腳」。國土署說，自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，強化土石方至最終去處的流向管理，也讓查緝更即時，沒有改變合法業者過去依規處理營運模式。

內政部國土署透過新聞稿表示，為妥善因應營建產出物去化，自2年前就開始與地方政府密切溝通協調，去年中正式確認成立「營建產出物跨局處推動平台」，強化中央與地方分工合作。

國土署指出，土石方去化涉及區域調度與公共設施量能，須仰賴中央與地方攜手推動，地方應盤點可用公有土地、協調國營事業及閒置工業區作為短期暫置與調度空間外，中央及地方也會共同加強取締聯合壟斷等不法行為，確保土方去化機制透明、有序運作。

國土署說，自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，是要求土石方清運車輛必須安裝GPS，每個進出點都以電子聯單申報，取代原有紙本聯單申報方式，以遏止不肖業者不實繞場、製作假聯單及虛偽申報土石方數量，並沒有改變合法業者過去依規處理營運模式。

國土署指出，業者在開工前須提報「剩餘土石方處理計畫書」，經地方政府審查後才能開工，並依計畫進行土方交換或運至合法收容處理場所，地方政府應本於管理權責適時抽查；若發現土石方處理費用不當哄抬價格、聯合壟斷等，涉及違反公平交易法等相關規定，也須依法主動查察處理。

國土署表示，去年已要求地方政府成立「營建產出物跨局處推動平台」負起所轄土石方去化責任，短期地方政府應即刻發揮平台功能，擇定適當區位提供短期土石方暫置，中長期應加速民間申設土資場，並以土方銀行的運作概念，由地方政府興辦公有土資場或土方調度中心。

國土署說，另行政院已核定「營建剩餘土石方最終去處規劃方案」，從源頭減量、流向管理及擴增去化管道3面向做起，進一步協助地方擴增去化管道。另「廢棄物清理法」也有明確界定，凡夾雜塑膠、木材等異物的土石方，即屬廢棄物，業者也須依廢棄物清理計畫書，送至合法再利用機構或處理機構處理。

地方政府 廢棄物

延伸閱讀

台中霧峰光復新村水管破3天不得修 水公司曝包商不敢進場原因

土方之亂延燒 陳金德呼籲：業者不要聯合抵制

土方之亂 中小業者成本壓力大

土方之亂掀停工潮…楊玉全、張麗莉：執行配套加速落實 分級分類處理

相關新聞

萊爾富拚營運轉骨 2025年營收破250億元年增雙位數

萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨。萊爾富表示，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家，持續調...

國土署：營建土石方全流向管理上路 未影響合法業者

針對媒體報導「元旦清運新制上路掀土方風暴 建商急跳腳」。國土署說，自今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，強化...

綠能與AI推升需求 電線電纜業114年產值續拚新高

經濟部表示，在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI與半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣22...

光陽機車續拚市占 2026年推多款新車迎戰市場

機車銷售戰報出爐，國內的機車龍頭光陽18.31萬台，市占率為25.9%；展望2026年，光陽機車2026年將推出更多消費...

三陽SYM機車銷售一路長紅 市占率達44.3%蟬聯第4年銷售冠軍寶座

國內機車銷售2025年總市場來到70.84萬台，市場總銷量年減5.88%，三陽工業（2206）自有品牌SYM銷售一路長紅...

七期企業總部聚落再進化 聯聚中衡以國際標準打造商辦新標竿

近年商辦市場火熱，台中七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，聯聚建設看好未來趨勢，推出第三棟商辦新作「聯聚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。