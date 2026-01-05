聽新聞
0:00 / 0:00
萊爾富拚營運轉骨 2025年營收破250億元年增雙位數
萊爾富2023年底由聯邦集團入主後，拚營運轉骨。萊爾富表示，2025年營收突破250億元，全台店數已破1800家，持續調整商品結構，從鮮食、自有品牌到生活小物，透過差異化選品策略，逐步培養高回購、高黏著度商品，以提高消費者來店頻率與單店效益。
萊爾富今天向中央社記者表示，2025年已達成既定營運目標，全年營收較2024年成長約1成，年營業額突破新台幣250億元以上，展現穩健且持續的成長動能。
萊爾富今天發出新聞稿表示，近年除了鮮食持續升級，飲料、零食到生活小物，因高CP值與差異化選品策略，商品逐步成為社群熱議話題；食品方面，茶葉蛋長期以9元價格吸引客流，三明治、厚便當等鮮食商品，主打份量；非食品類則以中筒襪、衛生紙、牙刷等生活小物為代表，鎖定即買即用的補位型消費。
另外，萊爾富2024年2月引進可讓消費者自行DIY體驗的果昔機「果C果昔」，萊爾富表示，目的在於加強差異化經營，目前已推出超過15款口味，並在每月更新2至3款，成為吸引客人入店的最強商品之一。
超商業者指出，4大超商競爭日益激烈，門市密度接近飽和下，商品力與差異化經營成為影響營運表現的關鍵；萊爾富在聯邦集團入主之後，以鮮食升級、生活用品與話題型商品，強化消費黏著度，搭配持續展店與商品結構調整，帶動營收成長，為後續營運布局奠定基礎。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言