從寓言學管理／修煉角色轉換的智慧

話說，勇士馮婦，因能徒手打虎，深受百姓敬重。國君賞識，提拔為士人。從此他不再打虎，轉而專心研學。某日，馮婦與士人乘車經山野，恰逢猛虎襲擊村民。眾人驚惶失措，請馮婦打虎，馮婦下車，再度赤手搏虎，為民除害。村民拍手叫好，士人卻搖頭嘲笑：「身為士人，竟再作馮婦，不成體統。」《孟子‧盡心下》

這則故事隱喻「角色與定位」的矛盾，也是管理者在績效管理中的常見困境。

馮婦升為士人，是因「打虎有功」；但士人職責，不在打虎，而在「養民之道」。他若仍停留在「我最能打虎」思維裡，其實並未完成角色轉換。

許多主管從專業職變成管理職後，也常陷入此陷阱。凡事仍親力親為，看似勤奮，實則違背角色本質：主管的價值不在於親自解決問題，而在讓別人能解決問題。

做好管事的績效管理，還需兩個面向。其一，是主管角色與認知；其二，則是管人的傾聽、同理等軟技巧。三者相互搭配，相輔相成。

主管在績效管理的角色定位上，不是「打幾隻虎」，而是能否透過培育、制度，讓組織不再需要馮婦。真正的績效，不是勇者再現，而是系統化的可持續成果。

當然，上述原則也非毫無彈性。

譬如故事中，出現猛虎肆虐，而民眾束手無策，如同組織面臨緊急狀況，但部屬無法處理。此時，若馮婦仍高坐車上、端著士人架子，恐怕也非組織期待。

面對此燃眉之急，應苦民所苦，勇於重操舊業，再作馮婦，救民眾於水火。組織中，部屬緊急任務卡關時，主管理應下場協助救火與善後。

但是，得提醒主管們，危機時刻，角色可以暫時調整，但心態不能倒退。真正的管理智慧，在於懂得進退。能下場時不推諉，該退位時不戀棧。

緊急狀況下，再作馮婦是必要應變；但事後，需回到管理位置，思考兩個問題：

一、為何有老虎出現？（問題的根因）

二、為何無人能打虎？（團隊的能力缺口）

若主管總是親自救火，而不建立防火牆，團隊永遠只能倚賴主管。馮婦一日不在，誰來打虎？這正是管理者在績效管理的原則與彈性：短期處理問題，長期預防重演。

從績效管理的角度看，馮婦的故事提供了三層啟示：

‧結果目標：針對打虎設立明確獎勵，以鼓勵成果導向。

‧行為目標：培養更多具打虎能力的成員，形成組織能力。

‧發展目標：更深層的是建立制度，預防「虎患」再起。

績效管理的終極目標，是從個人英雄轉化為組織常態。若每次都得靠馮婦出手，那不是績效，反而是組織的致命瓶頸。因此，做好績效管理，得搭配管理者「角色與定位」的修煉。

組織中，常見的角色與定位問題是：

一、主管再作馮婦：明明該領導團隊完成任務，卻仍親自下場。結果團隊旁觀而無法成長，主管忙得精疲力竭。

二、士人不再打虎：升任管理職後，自認身分不同，從此端坐高位、遠離現場，與實務脫節。最終，團隊面對猛虎時，無法應對且無所適從。

主管需懂得角色切換的智慧：當需要你打虎時，勇敢下場；當危機解除，別忘回到士人位子，檢視制度、培養人才。

績效管理者，不只靠力氣打虎，更靠智慧讓天下無虎。績效，不僅是達成目標的結果，更是管理者角色與定位成熟的體現。（作者是企業培訓導師）