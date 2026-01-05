商業興觀點／未來關鍵人才 要有三能力

隨著川普的高關稅政策，以美國為優先的概念，無疑造成全球經貿板塊大變動，所有供應鏈也跟著重組，原物料、貨物流向及人力也會跟著改變，企業已不是缺工議題，而是如何在這波動盪中脫穎而出，誰能卡位關鍵職能，誰就能先掌握未來關鍵人才。

依據本院觀察，未來企業關鍵職能發展有以下趨勢：

一、因應供應鏈重組，需要能在地研發及製成整合力專才

高關稅加速企業營運成本，卻同時帶來供應鏈重組契機，企業必須要有打破傳統製造、測試界線，培養系統性思維及製程整合力之人才，同時必須能確保多市場生產與供應鏈運作順暢，例如生產供應鏈、在地化及研發與製程升級專才。

二、企業在控管成本、重談貿易條件下，需要能專案管理、懂國外法規之整合型跨國業務專才

面對川普關稅，導致地緣政治風險升高與貿易門檻重塑，企業必須透過精準控管成本、重談貿易條件，因此必須要會BOM表精準計算產品成本，並利用數位系統追溯所有材料和零組件的來源廠商、地區，在精準掌握關稅對不同產品的影響，避免企業因成本不明導致虧損，同時也要能精通當地貿易法規，協調跨國運輸與文件，並爭取最佳合作條件，例如產品風險精算、供應鏈風險分析、國際貿易法規專才。

三、川普對高科技之管制下，需要能駕馭技術（AI人才）、了解政策之跨領域技術專才

在川普對科技業進行高關稅下，未來產業結構會有明顯變化，產線可以外移，但關鍵人才卻無法複製，從製程到研發領域高科技人才，必將成為企業搶才大考驗。除了不僅要搶現有人才外，對於未來企業勢必要轉向高附加價值研發、及智慧製造導入，利用AI、數位工具與自動化設備提升工作效率，才能快速應付市場變化，因此加速企業對AI人才的需求成長，除此之外，需要熟悉當地法規，會讀政策工程師；或是能跨境採購、能會當地製作工程師，成為未來必爭人才。

川普關稅政策強勢介入全球貿易，企業供應鏈被迫重組，當今人力已不再是缺人補人狀況，領導人若視為威脅，對現有資源就呈現保守態度，盡量以維持或降低成本概念執行；反之若視為機會，必會積極尋找商機，並突破框架，在這波人才流動中，積極布局人力，並建立多來源的人才策略與人力備援計畫，才能在市場波動與突發變局中維持營運穩定。

（作者是商研院數位創新人才研究所研究員）