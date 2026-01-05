智慧經營／鴻海輪值CEO楊秋瑾 擁抱AI…將成企業日常

近期華爾街「大賣空」原型人物貝瑞（Michael Burry）不斷發表關於AI泡沫的看法，另一位人物摩西（Danny Moses）也發表他對市場的看法，認為AI泡沫是肯定存在的。不過，對於以AI硬體與基礎設施為主要的台灣IT業者來說，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大投資AI，加上主權AI盛行，確實對台廠帶來龐大商機，並反映在近期的營收數字上面。

新技術難免遭質疑

以全球AI伺服器龍頭鴻海（2317）來說，2025年前11個月營收達7.23兆元，年增16.6%，首度突破7兆元，已超越2024年全年營收6.86兆元，2025年營運確定創新高。隨著AI伺服器與主權AI快速增長，加上資通訊（ICT）產品穩健成長，2026年業績將續戰新高。

鴻海輪值CEO楊秋瑾也認為，AI不是泡沫、不只是產品、不只是工具，也不是股市的短期題材，而是帶來科技文明的轉折點，未來包括生活與思維方式、工作與各個產業等所有層面，都將被AI重新定義，也就是說，AI是一場真正的、結構性的產業革命，將對我們產生根本性的長期影響，必須要擁抱此一趨勢。

以人類科技文明的發展史來看，先是出現了蒸氣帶動工業革命的興起，接著又出現了電力革命，後來個人電腦的出現，帶動了資訊科技的興起，然後是互聯網的崛起，回顧這些科技發展的歷史，她認為，所有的技術在發展初期都曾面臨泡沫化的質疑，但最終都結構性地改變了人類的生活與思維方式，AI也將如此。

尤其全球五大雲端服務供應商（CSP）包括星際之門、亞馬遜AWS、微軟、Google與Meta，預計在未來幾年將投入超過六千億美元，楊秋瑾說，沒有企業會對一個泡沫投入如此龐大的資金，這證明了AI是一場真正的、結構性的長期產業革命。

改變思維全面進擊

她強調，AI的影響力不僅是對算力的巨大需求，不僅是將改變台灣的AI硬體設備，還將衝擊能源結構與商業模式的改變。例如鴻海在台灣規劃投資14億美元建立算力中心，而OpenAI和特斯拉等大咖甚至考慮自建電廠以滿足需求，顯示AI影響是全面性的，企業也必須擁抱此趨勢。

隨著AI浪潮來臨，鴻海也必須做出改變，不僅是要局限在AI伺服器的硬體商機，而是要在AI思維、戰略布局與具體實踐等各方面，鴻海都必須全面擁抱AI，才能在這波浪潮中脫穎而出。

首先，鴻海必須與頂尖科技AI公司建立廣泛的合作，例如與輝達（NVIDIA）展開許多合作，近期宣布成立了AI工廠，鴻海也與IBM攜手量子電腦的研發，因為IBM在這方面已經有所突破。

第二，針對最困難的實體AI方面，楊秋瑾說，這是最難的部分，因為目前的AI發展趨勢還在雲端上，不過，鴻海已經宣布攜手輝達、Uber與Stellantis四方合作，開發機器人計程車。可以看出，實體AI要能夠具體實踐，第一發恐怕將是無人計程車。

她強調，AI革命不能只是用想像的，而是要看有沒有從雲端落地，而AI要落地，必須算力、大腦與行動能力三個方面都必須發展成熟，這三個方面整合在一起就是機器人，包括機器人計程車在內，甚至未來還可以看到看護機器人，或是保母機器人等。

楊秋瑾預期，未來十年AI將滲透所有產業，例如把工廠與醫療等所有產業等都全部重新定義一遍，例如資訊產業過去式數位轉型，進入數位化時代，未來將進入AI時代，把資訊產業的工作流程，重新改寫一遍。

而對鴻海集團來說，過去與現在都是全球第一大的EMS廠，但是AI出現後，所有生產製造將重新編排之後，以前的第一，若是不擁抱AI，那未來還能是第一嗎？