發現薇趨勢／身處風口浪尖 心穩才能行遠

每逢歲末的年度代表字總承載著對未來的集體期許。猶記去年以「緩」字為題，我在專欄結尾寫下：「希望2025的經濟關鍵字『緩』，能引領我們迎接2026年整年的『穩』。」當時僅是對產業過熱後的冷靜祈願。沒想到一年過去了，《經濟日報》最新公布的2026年經濟關鍵字票選結果，竟真的是「穩」。

為什麼大家如此渴望「穩」？因為剛過去的2025年，世界經歷了一波未平，一波又起的混亂，從川普的關稅制裁、俄烏戰爭仍陷僵局、泰國與柬埔寨衝突等，頗不平靜。

日本年度漢字選出了史無前例的「熊」。這不是為了慶祝生態保育，而是源於各地熊害頻傳，創紀錄的傷亡迫使日本社會重新審視人與自然的邊界崩塌；美國《韋氏字典》選出的年度字則是充滿批判意味的「Slop」（垃圾內容）。

在生成式AI推波助瀾下，網路被大量缺乏靈魂、錯誤百出的劣質圖文淹沒。我們在物理世界擔心被熊攻擊，在數位世界則怕被垃圾資訊餵養。而在台灣，2025年代表字「罷」，更反映社會在政治攻防中的撕裂與空轉。

在這種「物理環境反撲、數位內容崩壞、社會信任瓦解」的三重夾擊下，2026年的「穩」，成了最稀缺的奢侈品。但就產業觀察評論者，我對這個字有著更深層的解讀。

若說2024的「智」是AI的火力展示，2025的「緩」是泡沫的消退，那麼 2026的「穩」，則是AI真正落地的關鍵。美國《Dictionary.com》將2025 年度字選為「Agentic」（自主型 AI）。這意味著AI已經從單純陪聊的機器人，進化為能自主決策、執行任務的代理人。

這與「穩」有何關係？非常有關係。當AI走向「自主」，人類的角色就必須更「穩重」。過去兩年，許多企業急於導入AI，只求快、只求炫技、只求不落人後，結果製造出大量垃圾內容，甚至因誤用導致資安破口。

到了2026年，科技圈的主旋律將不再是炫技，而是「治理」。企業需要的不再是能寫詩的AI，而是能「穩定」不犯錯、能「穩定」執行指令的系統。我們必須成為那個制定邊界、審核品質的「穩壓器」。

有人或許會問，在這個講求指數級成長的時代，選「穩」是否太保守？恰好相反。在物理學上，騎腳踏車要穩，必須保持前進；陀螺要穩，必須高速旋轉。2026年的「穩」，不是靜止，而是一種高難度的「動態穩定」（Dynamic Stability）。

面對地緣政治的摩擦、供應鏈的重組，以及AI帶來的產業變革，能「穩住」不翻船，本身就是一種極高難度的特技。對於身處風口浪尖的台灣科技島而言，「穩」是比「快」更需要智慧的策略。

經歷了日本的「熊」、美國的「Slop」與台灣的「罷」，我們都累了，但也更清醒了。新的一年，願我們都能具備「穩」的智慧：在資訊氾濫時有分辨真偽的定力，在科技飛奔時有駕馭工具的能力，在忙碌的生活中能仍保持一顆穩定的心。

當全世界都在焦慮地追趕下一個 AI熱點時，「穩」代表著一種深度的專注，專注於打磨細節，專注於與人建立真實連結。我們不再需要為了流量製造數位垃圾，而是該審視科技是否讓生活更好。

願我們都能在躁動的時代裡，做一個情緒穩定、決策穩健的掌舵者。唯有心穩，前路方能行遠。

（作者是聲鮮時采科技營運長、科技媒體專欄作家）