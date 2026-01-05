光陽機車續拚市占 2026年推多款新車迎戰市場

機車銷售戰報出爐，國內的機車龍頭光陽18.31萬台，市占率為25.9%；展望2026年，光陽機車2026年將推出更多消費者喜歡的新車款，進一步推升新年度機車總銷售量，拉高國內的市占率。

光陽董事長柯俊斌表示，2026朝著五大方向挺進，首先，確保「產品品質」都符合市場需求，其次，推出更多符合顧客期望推出產品，第三，經銷通路、衛星工廠的獲利，能夠合理正常經營，第四，員工的薪水及獎金福利，達到市場水平及預期佳的結果，第五，光陽營運策略調整後，股東對於公司未來營運充滿信心。

柯俊斌進一步指出，光陽曾經連續22年蟬聯國內機車銷售總冠軍的紀錄，今年推出「4年加倍保固」用技術x保固回饋市場，這個策略成為經銷商吸客的最佳策略，也同步拉高下半年銷售量；未來會強化研發及行銷策略，提供更有競爭力的產品組合，讓經銷商在推廣產品時火力更集中。