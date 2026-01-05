豐興廢鋼漲200元 鋼筋與型鋼平盤
豐興（2015）5日新盤廢鋼每公噸漲200元，但鋼筋卻平盤，凸顯「原料漲、成品卻漲不動」窘境，後市演變備受矚目。
豐興協理莊文哲說，近期國際鋼鐵原物料行情穩中趨堅。美國大船廢鋼、日本2H廢鋼以及美國貨櫃廢鋼本周無報價，澳洲鐵礦砂由每公噸105.35美元上漲至106.5美元。
豐興業務會議拍板，廢鋼收購價格每公噸漲200元，但鋼筋與型鋼維持平盤。廢鋼牌價每公噸8,400元，鋼筋基價持平1.64萬元，型鋼平盤每公噸2.3萬元；主要受制於建築用鋼下游需求疲弱，鋼筋市場削價惡性競爭情況嚴重，各通路暗盤交易橫行，即便漲價也賣不動，一動不如一靜，以平盤過渡。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言