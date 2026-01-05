快訊

警友站副站長七期豪宅虐死助理 檢播25分施虐影片「慘不忍睹」

川普忙突襲委國...不忘抽空與馬斯克共進美好晚餐 1句話曝心情

雙北捷運、公車「乘車碼」正式上路！手機支付搭車前5大重點一次看懂

綠能與AI推升需求 電線電纜業114年產值續拚新高

中央社／ 台北5日電
在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI與半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣2273億元。聯合報記者郭韋綺／攝影
在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI與半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣2273億元。聯合報記者郭韋綺／攝影

經濟部表示，在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣2273億元，年增23.3%，創歷史新高；延續成長動能，114年全年產值可望續創新高。

經濟部統計處今天發布新聞稿指出，電線及電纜業屬內需導向產業，電線電纜作為能源傳輸與資訊連結的重要基礎，長期支撐國家基礎建設與智慧城市發展。回顧近年表現，110年受惠台商回台投資建廠、5G通訊基礎建設需求暢旺，以及國際銅價走揚，產值首度突破2000億元，達2024億元、年增50%；惟111年及112年因全球景氣趨緩與客戶庫存調節影響，產值連續2年下滑，113年則明顯復甦。

統計處分析，裸銅線與電力用電線及電纜為產值成長雙主力，兩者合計占整體產值近9成。其中，裸銅線為電線電纜的重要基礎材料，產值受國際銅價波動影響較大，113年在電動車、新興能源與AI發展帶動下，產值升至1096億元，年增26.4%；114年1至10月裸銅線累計產值897億元，因比較基期偏高，年減2.0%。

在電力用電線及電纜方面，主要應用於能源傳輸、基礎建設與工業設備，近年受惠再生能源政策及台商回台投資，統計處表示，113年在電網韌性計畫加速推進，以及AI與高效能運算帶動電力設備需求下，產值躍升至916億元，年增22.6%；114年1至10月電力用電線及電纜累計產值868億元，年增15.7%。

至於電子線及通訊用電線與電纜，隨AI應用擴展與5G網路布建，統計處表示，113年產值回升至140億元，年增18.6%，扭轉連續2年負成長；114年1至10月持續成長，累計產值120億元，年增3.5%。

經濟部指出，電線及電纜業為能源轉型與數位經濟發展的關鍵產業，隨政府持續推動綠能建設與電網升級，加上AI資料中心等新興科技需求不墜，國內業者朝高值化發展，預期114年全年產值可望續創新高。

電纜 AI 基礎建設 半導體 再生能源

延伸閱讀

俄貨輪涉毀電纜 芬蘭警：船錨撞擊前已拖行數十公里

影／電纜線當曬衣繩？衣服晾大馬路上方 路人爆笑：怎麼上去的？

為救8.7萬元金剛鸚鵡…印度男冒險爬牆向電線塔揮桿 不慎觸電身亡

台鐵漢本到武塔間電纜遭剪斷 鐵警專案偵辦

相關新聞

三陽SYM機車銷售一路長紅 市占率達44.3%蟬聯第4年銷售冠軍寶座

國內機車銷售2025年總市場來到70.84萬台，市場總銷量年減5.88%，三陽工業（2206）自有品牌SYM銷售一路長紅...

綠能與AI推升需求 電線電纜業114年產值續拚新高

經濟部表示，在電網韌性計畫、綠電建設，以及AI與半導體等產業投資擴廠需求帶動下，電線及電纜業113年產值回升至新台幣22...

光陽機車續拚市占 2026年推多款新車迎戰市場

機車銷售戰報出爐，國內的機車龍頭光陽18.31萬台，市占率為25.9%；展望2026年，光陽機車2026年將推出更多消費...

七期企業總部聚落再進化 聯聚中衡以國際標準打造商辦新標竿

近年商辦市場火熱，台中七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，聯聚建設看好未來趨勢，推出第三棟商辦新作「聯聚...

台中七期又有國際級豪辦 「聯聚中衡」打造商辦新標竿

看好「家族辦公室」趨勢，台中豪宅一哥聯聚建設推出第三棟商辦新作「聯聚中衡大廈」，以「靜水流深」為核心理念，結合國際設計視...

瞄準南部半導體、AI 產業發展 「高鐵臺南站產業專用區」正式啟動招商

第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」招商，基地面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。