健喬結盟再鼎台灣醫藥 取得六項創新療法台灣市場代理與商業化權利

健喬（4114）5日宣布，與再鼎台灣醫藥公司正式簽署獨家授權合作協議，取得六項全球創新療法於台灣市場之代理與商業化權利，治療領域橫跨癌症、免疫及中樞神經等重大疾病。這六項療法均具完整國際臨床數據支持，並已分別於歐洲、美國、日本、台灣等一個或多個地區和國家取得上市核准。

再鼎醫藥是一家總部設在中、美兩國的國際級醫藥公司，目前在美國那斯達克（NASDAQ）及香港都有掛牌上市。健喬信元表示，這次合作也具體落實健喬信元「國際授權、策略聯盟、在地加速導入」的成長策略。

健喬信元董事長林智暉表示，癌症與中樞神經疾病長期為全球醫藥研發的核心領域，是台灣醫療政策重點方向。近年主管機關持續推動藥品審查機制精進、臨床研究環境優化等政策，使台灣在引進國際創新醫藥科技上更具效率與競爭力。

林智暉指出，本次引進的六項療法涵蓋多項具全球研發基礎的前瞻科學平台，透過此次合作，健喬信元將於台灣市場建立跨平台、多技術整合的新型產品組合，持續強化高價值產品線，為長期成長奠定穩健動能。

健喬信元此次引進的六項創新療法，涵蓋物理能量應用、精準小分子、抗體藥物複合體（ADC）、蛋白質路徑調控及神經受體導向等多元技術面向。其中，非侵入性醫療能量技術Optune、小分子精準設計平台Qinlock、及高選擇性小分子平台Augtyro已取得台灣上市核准。

針對這六項產品，健喬信元說明：

一，Optune為全球首創的腫瘤電場治療技術，為膠質母細胞瘤患者提供全新的、非侵入性治療選項，以低強度中頻交變電場干擾腫瘤細胞有絲分裂，與化療/放療完全不同的非藥物的物理療法，臨床試驗證明可延長中位存活期。 二，Qinlock是新型胃腸道基質瘤（GIST）治療藥物，具有特殊雙重作用機轉，是胃腸道基質瘤（GIST）三線治療復發後目前唯一藥物選項，臨床試驗證實可延緩疾病惡化、延長總存活期。 三，Augtyro為新一代ROS1基因融合非小細胞肺癌（NSCLC）與NTRK基因融合實體腫瘤之標靶治療藥物，對於酪氨酸激酶抑制劑（TKI）初始治療、及傳統TKI治療後病患皆有臨床療效。具優異中樞神經系統滲透性，可改善肺癌腦轉移患者預後；對癌細胞的耐藥突變（如ROS1 G2032R）亦有活性，臨床試驗證明有較高客觀緩解率及無進展生存期。 四，Tivdak是首款經美國FDA核准的細胞表面組織因子（Tissue Factor） 靶向抗體藥物複合體 (ADC)，用於治療子宮頸癌。鎖定細胞表面組織因子，將細胞毒素直送癌細胞，使癌細胞凋零死亡，是一線化療後的重要治療選項，有望延長復發/轉移性二線子宮頸癌患者整體存活與提升反應率。 五，Vyvgart是一項以全球首創的FcRn抑制機轉運作，能選擇性降低致病性IgG，自體免疫治療邁入精準化新階段。用於治療全身性重症肌無力（gMG）病患，全新免疫調節機制，療效持續，第三期臨床試驗證實效果快、療效持續。 六，Cobenfy是全球首個M1/M4毒蕈鹼受體導向的新機轉思覺失調口服藥，無傳統藥物的多巴胺阻斷副作用。有望同時改善正、負向症狀與認知，並降低錐體外與代謝副作用，提升服藥順從性，為台灣約10萬以上患者提供全新治療途徑。

林智暉強調，癌症、免疫與中樞神經疾病長期為台灣醫療政策與臨床需求的關鍵戰略領域。本次引進六項全球創新療法，不僅回應病患未被滿足的治療需求，更是健喬信元由在地製藥走向高階創新與國際協作的重要轉型里程碑。未來，公司將持續以自身成長、策略聯盟與併購布局三大動能，聚焦高價值治療領域，快速將國際頂尖研發成果導入台灣，全面開啟以病患價值為核心的創新成長新階段。