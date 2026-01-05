三陽SYM機車銷售一路長紅 市占率達44.3%蟬聯第4年銷售冠軍寶座

國內機車銷售2025年總市場來到70.84萬台，市場總銷量年減5.88%，三陽工業（2206）自有品牌SYM銷售一路長紅，逆勢成長，市占率達44.3%，年增率達2.1%，除了坐穩2025年機車市占率第一的龍頭，還連續第四年蟬聯冠軍寶座。

國內機車市場去年12月單月戰報三陽的SYM品牌銷售量達到2.69萬台，市占率達到42.5%，光陽銷售台數為1.51萬台，市占率23.9%，山葉售出 1.34萬台，市占率21.1%，國內的電動車大廠gogoro售出2,697，市占率達4.2%，總市場63,550台，年減3.07%。

2025年全年銷售三陽自有品牌SYM一路遙遙領先，銷售台數達到31.35萬台，市占率達到44.3%，光陽18.31萬台，市占率為25.9%，山葉銷售台數為12.59萬台，市占率17.8%，至於電動車大廠gogoro 2.81萬台，市占率4%，總市場為70.84萬台。

三陽工業表示，SYM品牌新年度推出多項賀歲迎新春回饋活動，希望在歲末迎新之際，讓全民都能輕鬆選購最適合的優質好車；三陽新春加碼優惠，JET SL+ SuperC加碼購車金3,000元，並限時再加贈SYM廠隊彩繪安全帽；國民首選「全新迪爵」提供「24期0利率分期」、購車補助金10,000元(直扣)，三陽賀新春再加碼紅包3,000元；女性熱銷車款Fiddle125推出「耀眼跨新年」優惠，購車最高享10,000元優惠及24期0利率。

三陽工業也分析，謝消費者一年來的支持，推出歲末感恩回饋，國民旗艦機種全新迪爵熱銷，去年12月銷售達5,407台，穩居12月最暢銷機種；水冷機種JET SL+ SuperC上市後持續熱銷，12月銷售高達2,871台的領牌數量，也帶動整體JET系列領牌數4,437台；再加上MMBCU持續熱銷1,578台，以及運動車款DRG二代、時尚流行的CLBCU、Fiddle車系銷售穩定，讓三陽12月市占達到42.5%，保持銷售冠軍。