今年農曆過年吃什麼？momo端逾5,000道菜 估年菜買氣飆三倍

元旦才剛過，「懂吃」的台灣人已經忙著迎接農曆春節，張羅餐桌上的各式珍饈，富邦媒體科技（8454）旗下momo購物網觀察，12月以來年菜買氣較去年同期成長近9成，關鍵字搜尋量更在單周衝破20萬次，年菜戰火提前開打，集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，預估帶動年菜預購銷售月增300%。

momo指出，春節年菜提前開搶，消費者不再等到年前才採買，「提早規劃、分批入手」已成為近年春節置辦的新常態。

看準這波提前備貨潮，momo表示，集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，推出一站式「線上年菜博覽會」，多款人氣年菜下殺五折起。

momo同時公布2026年菜市場五大趨勢，從人數精簡帶動的「小組數年菜」、健康意識升溫的「蔬食年菜」、兼顧心意與溫度的「公益年菜」，到持續熱賣的「名廚飯店」與「老字號經典年菜」，反映年節餐桌正在轉變。

momo強調，透過嚴謹食品把關與冷鏈配送，讓消費者從挑選到上桌一次到位，年菜準備更省心、團圓更有感，同時預期帶動年菜預購銷售月增300%。

隨著家庭結構與圍爐型態轉變，年夜飯不再追求滿桌澎湃，momo觀察，「份量剛剛好、準備更輕鬆」成為小家庭與小組數消費者的共同首選，近年小件數、組合精簡的年菜搜尋量與買氣持續攀升，特別受到雙薪家庭與年輕族群青睞，也讓「小組數年菜」成為年節餐桌的新主流。

momo強調，精選多款適合少人數享用的年菜組合，如老協珍TOMMI湯米2026年菜5件套組；錦霞樓年菜5件組；溫國智主廚常溫年菜開運組；更打出素食族群最愛的祥和蔬食五馬送喜年菜5件套組。

此外，吃年菜也能順手做公益！momo指出，今年攜手多個公益單位推出年菜方案，「公益年菜」買氣穩定成長，團圓多一份溫度與心意。

momo指出，今年集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，串聯名廚飯店、老字號經典與多元話題年菜選擇，打造一站式「線上年菜博覽會」，搭配嚴謹的安心食品把關與完善冷鏈配送服務，從選購、配送到上桌一次到位。