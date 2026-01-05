快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

今年農曆過年吃什麼？momo端逾5,000道菜 估年菜買氣飆三倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

元旦才剛過，「懂吃」的台灣人已經忙著迎接農曆春節，張羅餐桌上的各式珍饈，富邦媒體科技（8454）旗下momo購物網觀察，12月以來年菜買氣較去年同期成長近9成，關鍵字搜尋量更在單周衝破20萬次，年菜戰火提前開打，集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，預估帶動年菜預購銷售月增300%。

momo指出，春節年菜提前開搶，消費者不再等到年前才採買，「提早規劃、分批入手」已成為近年春節置辦的新常態。

看準這波提前備貨潮，momo表示，集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，推出一站式「線上年菜博覽會」，多款人氣年菜下殺五折起。

momo同時公布2026年菜市場五大趨勢，從人數精簡帶動的「小組數年菜」、健康意識升溫的「蔬食年菜」、兼顧心意與溫度的「公益年菜」，到持續熱賣的「名廚飯店」與「老字號經典年菜」，反映年節餐桌正在轉變。

momo強調，透過嚴謹食品把關與冷鏈配送，讓消費者從挑選到上桌一次到位，年菜準備更省心、團圓更有感，同時預期帶動年菜預購銷售月增300%。

隨著家庭結構與圍爐型態轉變，年夜飯不再追求滿桌澎湃，momo觀察，「份量剛剛好、準備更輕鬆」成為小家庭與小組數消費者的共同首選，近年小件數、組合精簡的年菜搜尋量與買氣持續攀升，特別受到雙薪家庭與年輕族群青睞，也讓「小組數年菜」成為年節餐桌的新主流。

momo強調，精選多款適合少人數享用的年菜組合，如老協珍TOMMI湯米2026年菜5件套組；錦霞樓年菜5件組；溫國智主廚常溫年菜開運組；更打出素食族群最愛的祥和蔬食五馬送喜年菜5件套組。

此外，吃年菜也能順手做公益！momo指出，今年攜手多個公益單位推出年菜方案，「公益年菜」買氣穩定成長，團圓多一份溫度與心意。

momo指出，今年集結百大品牌、超過5,000件年菜商品，串聯名廚飯店、老字號經典與多元話題年菜選擇，打造一站式「線上年菜博覽會」，搭配嚴謹的安心食品把關與完善冷鏈配送服務，從選購、配送到上桌一次到位。

年菜 momo 春節 購物網 富邦媒

延伸閱讀

年夜飯吃佛跳牆、龍虎班！5間「外帶年菜」懶人包 年節團圓更輕鬆

2026台北「年貨大街」時間曝先收藏！年菜乾貨禮品統統有

「極品佛跳牆」終極推薦！3家外帶年菜 一甕搞定團圓味

台中多家飯店推澎派料理搶圍爐商機 還可認購年菜助弱勢

相關新聞

2025年前10月預售交易量年減幅逾七成 高雄四行政區成重災區

從2024下半年開始，受銀行房貸緊縮及第七波選擇性信用管制的衝擊，預售屋買氣急轉直下，交易量也跟著迅速量縮。永慶房產集團...

裝修市場熱！年產值上看5500億元 業者曝2026年裝修趨勢

房市吹冷風，裝修市場卻依舊火熱。數字（5287）科技旗下平台「100室內設計」表示，2025年裝修規模不減反增，可望達5...

彰化建商去年第4季交屋熱 催動伸港、埔心黑馬衝刺

2025年底，彰化房市在努力交屋之中劃下句點。各大建設公司在歲末也全力衝刺預售成交，尤其伸港鄉與埔心鄉表現明顯，成功搶進...

七期企業總部聚落再進化 聯聚中衡以國際標準打造商辦新標竿

近年商辦市場火熱，台中七期新市政中心被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶，聯聚建設看好未來趨勢，推出第三棟商辦新作「聯聚...

台中七期又有國際級豪辦 「聯聚中衡」打造商辦新標竿

看好「家族辦公室」趨勢，台中豪宅一哥聯聚建設推出第三棟商辦新作「聯聚中衡大廈」，以「靜水流深」為核心理念，結合國際設計視...

瞄準南部半導體、AI 產業發展 「高鐵臺南站產業專用區」正式啟動招商

第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」招商，基地面...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。