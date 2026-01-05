台中七期又有國際級豪辦 「聯聚中衡」打造商辦新標竿

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
聯聚中衡示意圖。聯聚／提供
聯聚中衡示意圖。聯聚／提供

看好「家族辦公室」趨勢，台中豪宅一哥聯聚建設推出第三棟商辦新作「聯聚中衡大廈」，以「靜水流深」為核心理念，結合國際設計視野與嚴謹安全標準，成為市場矚目的焦點。

商辦業者表示，隨著企業治理與資產配置思維的轉變，近年越來越多家族企業以家族辦公室的視角，重新檢視企業總部空間的角色定位。總部已不僅是營運場域，而被視為承載品牌形象、組織文化與跨世代傳承的重要資產。

相應地，兼具核心地段、國際辨識度與高規格工程品質的指標型商辦產品，逐漸成為企業長期布局與資產配置的關鍵選項，而在台中，七期新市政中心即被視為中台灣最具國際能見度的企業門戶。

聯聚建設表示，聯聚在七期已打造的兩棟豪辦，即以「傳承」為設計核心、其中包括為台灣隱形冠軍企業量身規劃的聯聚中雍大廈，以及與日本建築大師隈研吾合作，將城市綠意引入辦公空間的亞洲地標「聯聚中維大廈」。

第三棟商辦作品「聯聚中衡大廈」，基地位於市政北二路與朝富路口核心角地，占地1,928坪，街廓完整、雙面臨路。主棟樓高37層，規劃60至130坪彈性格局，滿足企業多元需求。

個案由義大利建築團隊ACPV ARCHITECTS操刀，該事務所由Antonio Citterio與Patricia Viel共同創辦，代表作遍及全球，擅長整合建築、傢俱與室內設計，被譽為低調奢華美學的先行者。

聯聚表示，聯聚中衡以「靜水流深」為核心理念，設計靈感源自義大利經典建築比薩斜塔與米蘭維拉斯卡塔，透過量體堆疊與立面比例推敲，形塑具雕塑感的建築輪廓，並結合現代主義的雋永精神，打造有別於傳統塔樓、同時具高度辨識性的城市門面。

建築物命名為Uffizi，與之相鄰規劃一棟名為Gallery的複合式空間，外立面以螺旋向上的律動感展現設計張力，規劃引進義式風格相關生活品牌與餐飲，兩者之間，打造一個公共廣場Piazza，營造可散步、交流、共享的城市開放空間。

在建築安全與工程品質層面，聯聚表示，歷年建案皆自主要求耐震係數高於國家法規標準，營造期間由結構技師駐點審核，將安全要求落實於每一個施工環節，並於早期設計階段導入風洞試驗，模擬基地周邊實際風環境。

不僅確認耐風性與使用舒適度，也同步關注周邊人行與街廓安全。同時重視 ESG 與永續原則，計畫性取得智慧建築綠建築等標章，從生態、節能、減廢與健康等面向，打造經得起時間考驗的建築作品。

聯聚中衡則進一步將單元式帷幕系統的耐火性能，列為必要安全條件，與專業團隊投入多年共同研發與測試，以1:1實體帷幕系統進行試燒測驗，於高達1,100度火源條件下持續2小時，成功阻隔火勢向上竄燒。

此一測驗驗證帷幕系統具備有效遮焰、阻熱與層間耐火能力，並通過CNS 16071國家標準耐火性測試，為全台首座通過該項標準的建築案例，對國內高樓層建築外牆安全具指標性意義。

聯聚中衡公設示意圖。聯聚／提供
聯聚中衡公設示意圖。聯聚／提供

建築物 商辦 豪宅 永續 綠建築 智慧建築

