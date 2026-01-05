瞄準南部半導體、AI 產業發展 「高鐵臺南站產業專用區」正式啟動招商

第一太平戴維斯協助交通部鐵道局舉辦「高速鐵路臺南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發經營案」招商，基地面積約9.89公頃，土地使用分區為產業專用區，法定容積率及建蔽率分別為300%及60%，採設定地上權方式招商，整體開發量體超過10萬坪。

第一太平戴維斯表示，該案已於2025年12月31日正式公告，截標日期為2026年5月4日，並將於2026年1月22日（四）下午2點30分，於交通部鐵道局舉辦招商說明會，向潛在投資人說明與意見交流。

「高鐵台南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發案」位於台南高鐵特定區內，基地周遭的AI產業正蓬勃發展，高鐵特定區內目前有美商超微半導體（AMD）進駐沙崙資安暨智慧科技研發大樓設立研發中心，預估帶動約150億元的投資。

該案鄰近地區包含群聯電子（8299）及緯創資通（3231）攜手國立陽明交通大學推動產學合作、國立成功大學沙崙醫院已正式動工，將推動智慧醫療與再生醫療研發。未來，台南沙崙地區將成為台灣南部AI產業的重鎮，區域將匯集科技人才、學生以及相關產業人士。

為因應半導體相關產業持續擴廠之需求，國家發展委員會已於2025年10月將「南部科學園區沙崙生態科學園區（南科第四期）」籌設計畫函報行政院，未來該園區距離該案僅約500公尺，預計2027年啟動開發。沙崙地區未來也將成為臺南的重要交通樞紐，藉由高鐵、臺鐵及捷運延伸線等交通優勢，預期能成為產業發展、旅次來往之核心地區。

負責本案招商的第一太平戴維斯協理戴廣平指出，台南高鐵特定區位於南科台南園區以及高雄園區的中間點，車行距離半小時內即可抵達，位居南、北高雄產業聚落的樞紐地位。

戴廣平分析，本次招商基地為台南市歸仁區武東段279、280地號兩筆土地，基地面積約9.89公頃，距離台南高鐵站約500公尺，透過高鐵運輸更可快速連結台中、新竹與台北等重要科技聚落，交通條件無可取代，將成為科技大廠在全國布局的重要機會。

「高鐵台南車站特定區產業專用區（武東段279、280地號）開發案」未來可做為產業研發服務使用、工商服務及展覽使用、購物中心及商業使用、觀光遊憩使用、醫療保健服務等多元規劃，預估整體開發量體可超過10萬坪，可滿足大型科技業的長期布局計畫。