房仲：預售屋成交量大減73% 高雄4區入榜年減9成

中央社／ 台北5日電

永慶房屋表示，統計2025年前10個月全台各行政區預售屋交易量，發現全台預售屋僅成交3萬180件，相較2024年同期為11萬1773件，年減達73%；另外，全台預售交易年減幅前10名的行政區，減幅都超過9成，高雄更有4個行政區上榜，交易量萎縮明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍今天透過新聞稿指出，2025年全台前10個月預售市場延續2024年下半年較低迷市況，消費者購屋心態偏保守觀望，量能因此受壓縮，使整體交易件數較2024年同期下滑。

至於全台預售屋總銷金額的變化，陳金萍指出，受全台預售屋整體交易量縮的影響，使總銷金額也下滑許多；2025年全台前10月預售屋總銷金額僅新台幣0.59兆元，較2024年同期1.99兆元，年減70.3%，

統計2025全台前10個月預售交易量年減幅前十大的行政區中，減幅最大為嘉義縣的朴子市，預售交易量僅41件，年減95.4%。

陳金萍表示，朴子市受惠台積電進駐嘉義科學園區的外溢效應，在科技題材帶動下，當地預售屋價格已提前反映未來就業與人口移入的上漲預期，建商也看準商機，短時間內不斷推出建案，使供給量快速暴增。2025年因持續受政策影響，加上房價基期已高、市場又供過於求，當地交易量較2024年量縮明顯。

於同樣受惠於台積電設廠利多的寶山鄉，預售交易量縮92.3%，排名第6名。陳金萍指出，寶山鄉為新竹房市蛋白區，隨著市區發展飽和及台積電設廠效應下，預售屋房價直線飆升，而因房價已到相對高檔，加上受政策衝擊，2025年預售交易量急速量縮。

另外，高雄市大樹區、前金區、仁武區、鳳山區共4行政區預售屋年減幅破9成，居全台最多的縣市。陳金萍說明，近年高雄市因產業題材及建設到位，預售屋市場跟著價量齊揚。不過2024年下半年受政策衝擊後，高雄開始呈現量縮價跌格局，預售買氣不振，交易量萎縮。

預售屋 台積電

