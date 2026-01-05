年菜還沒煮鍋具先換新！全聯超萌廚具預購開跑 最低10點就能換

再過一個多月就是農曆新年，讓準備年菜多一份療癒感，全聯搶先替民眾把年節氣氛拉滿。全聯即日起推出年前廚具、小家電超值預購，集結米奇鍋具、史努比實用家電等療癒系商品，最低只要10點加價就能換購，還享免運直送到家，限量開搶，成為年前會員最關注的一檔預購活動。

全聯推出廚具超值預購，2月5日前下單通通免運直送到家（離島不配送），趁年節前替廚房大換新。首推米奇控必收的「MEYER迪士尼系列」，小家庭必備的「18cm單柄湯鍋1.9L（含蓋）」，質感黑白配色，鍋身、鍋底皆印有米奇剪影，搭配超萌立體米奇造型鍋蓋，2月5日前只要10福利點加價1,050元即可換購，相當於市價下殺48折；同款式「24cm雙耳湯鍋5.2L（含蓋）」則可於2月5日前以10福利點加價1,450元換購。

想一次全套收集的粉絲，還可入手「MEYER迪士尼系列 黑白系列圍裙」，大容量口袋復刻經典米老鼠手套造型，2月5日前10福利點加價590元即可帶回家；此外，「矽膠刮鏟＋廚房萬用巾組合」、「陶器收納三件組」等周邊套組，預購優惠皆下殺5折以下，各品項限量100件，粉絲手腳要快。

除了鍋具、廚具外，各式小家電也要一起可愛升級。「SNOOPY超值預購」推出多款千元以下CP值超高的實用家電，其中「不鏽鋼多功能蒸蛋機」不只能蒸蛋，還能蒸粽子、水餃等多種食材，重量不到1公斤、體積輕巧，小宅也好收納，2月5日前卡友預購價只要899元；食材保存超方便的「智能真空封口機」2月5日前卡友預購價880元。

過年大掃除也有SNOOPY系列產品幫忙，「手持直立HEPA吸塵器」吸地、清潔沙發縫隙都好用，2月5日前卡友預購價950元；因應降溫，居家放鬆必備的「足浴機」預購價同樣只要950元；遇到下雨天鞋子溼答答，就靠「可折疊伸縮負離子抑菌烘鞋機」，2月5日前卡友預購價650元。