彰化建商去年第4季交屋熱 催動伸港、埔心黑馬衝刺

2025年底，彰化房市在努力交屋之中劃下句點。各大建設公司在歲末也全力衝刺預售成交，尤其伸港鄉與埔心鄉表現明顯，成功搶進預售成交量前五名，成為下半年房市的黑馬。根據最新實價登錄資料顯示，彰化縣下半年預售屋成交筆數前五名依序為彰化市、埔心鄉、員林市、伸港鄉與和美鎮，顯示上下半年區域房市的版圖變化。

在單一建案方面，彰化在地建商格睿建設推出的伸港「格睿森玥」以26筆成交量居冠，成為彰化縣下半年最受矚目的建案。上市櫃建設公司方面，則以櫻花建（2539）在彰化市的「中山之櫻」表現突出，顯示大型建商與地方建商在彰化市場各自展現競爭力。

相較實價登錄去年上半年與下半年最新統計，彰化市以51筆成交量仍穩居第一，但埔心鄉在下半年以些微差距向前擠入第二名，展現強勁成長力道。接續為員林市、伸港鄉與和美鎮，整體成交量縮至351筆。

住商不動產員林加盟店店東江建德分析，目前彰化房市呈現「量縮價穩」的格局，購屋族跟著央行政策的腳步，在貸款成數與撥款效率的限制下，市場氛圍相對謹慎。不過，部分建商在歲末推動感恩回饋活動，例如廚具升級、裝潢饋贈等，成功打動購屋族的心，帶動成交。

有和美王之稱的格睿建設董事長吳孟格指出，面對房市寒冬，格睿年底三個成屋個案正在如期交屋中，同時對於預售屋的銷售策略也格外謹慎。他認為，彰化縣人口結構穩定，產業聚落轉型逐漸成熟，加上交通建設與生活機能的完善，未來房市深具潛力。而要如何貼近在地彰化鄉親的購屋需求，將是所有新案規劃的決勝關鍵。

伸港「格睿森玥」之所以能脫穎而出，主要憑藉百甲重劃區公園首排的優勢，規劃24至33坪的2至3房產品，吸引首購族群目光。最高單價每坪達32.38萬元，總價超過1,300萬元，顯示市場對地段與產品規劃的認同。

格睿建設在和美的「竹暘」亦有17筆交易量、青成建設在鹿港的「康堤」有16筆成交，以及埔心鄉的「堡量豐華梧居墅」、「有春承青田熠心」與彰化市「山水豐禾二期」等華廈、大樓與透天案，共同撐起彰化房市的購屋量。

整體而言，彰化房市在2025下半年雖有量縮壓力，但區域間的競爭與新案推出，仍展現出多元化的市場活力。伸港與埔心的黑馬衝刺，象徵彰化房市的版圖變化。展望2026，建商如何在政策環境、人口結構與購屋需求之間找到平衡，將是能否持續突破的關鍵。